Britanska reality zvijezda Vicky Pattison s dečkom Ercanom Ramadanom obišla je Hvar i Brač, a sada su snimljeni na večeri u Dubrovniku.

Zvijezda kontroverznog showa "Geordie Shore" Vicky Pattison (33) već neko vrijeme uživa na našoj obali s dečkom Ercanom Ramadanom.

Nakon to su obišli Brač i Hvar, snimljeni su na večeri u jednom restoranu na dubrovačkom Stradunu gdje je zanosna plavuša plijenila poglede u bijeloj haljini bez naramenica.

Vicky se iz Dubrovnika javila i na svojem Instagramu gdje je prati više od četiri milijuna ljudi.

"Ovdje je tako prekrasno, zaljubljena sam u Dubrovnik", napisala je, među ostalim, na društvenoj mreži, no požalila se i da je njezina dečka nešto naživciralo već prvi dan njihova ljetovanja u Hrvatskoj.

"Erdan je već potpuno bijesan zbog svoje fotografske dužnosti, no rekla sam mu da je to bio dio dogovora, pa se sada vjerojatno negdje duri", otkrila je na Instagramu.

Inače, Vicky je mnogima neprepoznatljiva nakon što se odlučila na veliku promjenu i postala plavuša dok je ranije bila crnka. Gledatelji diljem svijeta ju pamte po divljim ispadima i turbulentnom ljubavnom odnosu u showu "Geordie Shore" u kojem se pojavljivala od 2011. do 2014.

Nakon toga je bila i u realityju "Ex on the Beach", a zbog svega toga je ostvarila veliku popularnost i na društvenim mrežama.