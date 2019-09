Frontmen Linkin Parka, Chester Bennington, pronađen je mrtav u ljeto 2017. godine.

Očekivano, njezine sretne vijesti nisu prošle bez ružnih komentara obožavatelja njezinog pokojnog supruga.

Udovica glazbenika Chestera Benningtona, frontmena popularnog benda Linkin Park, na Instagramu je objavila kako se zaručila.

Zaruke je obznanila u podužoj, emotivnoj objavi. "Draga obitelji, presretna sam što s vama mogu podijeliti vijest kako sam se zaručila sa svojim anđelom na zemlji, Michaelom. Tu sam da vam kažem da je moguće pronaći ljubav nakon tragedije. Smrt srodne duše ne znači vašu smrt. Moja obitelj i prijatelji te Linkin Park braća prihvatili su ga raširenih ruku", započela je Talinda Bentley te nastavila.

"Nastavit ću odavati počast Chesteru, a svi koji ste proživjeli samoubojstvo voljene osobe, možete biti ponovno sretni nakon toga. U svom srcu imate dovoljno mjesta za tugu, žaljenje, ali i ljubav i sreću. Hvala vam na vašoj ljubavi i pomoći."

I dok su joj neki zaželjeli svu sreću svijeta, bilo je i onih koji su ju otvoreno pitali nije li to sve malo prebrzo. Niame, Chester je preminuo prije 2 godine. "Toliko o srodnoj duši", bio je jedan od komentara ispod fotografije. "Šest mjeseci nakon njegove smrti počela si izlaziti, a sad si se i zaručila. Je li ovo neka šala?", "Chester više nije tu, no žao mi ga je zbog ovoga", "Od početka sam znao da nešto nije u redu, a sad si to i dokazala."

Podsjetimo, glazbenik je pronađen mrtav 20. srpnja 2017. godine u svom domu, dok su mu supruga i djeca bili na putu. Chester je iza sebe ostavio dvije supruge te šestero djece. Godinama se borio s ovisnošću o drogama i alkoholu.

U jednom od intervjua koje je svojedobno dao izjavio je kako je razmišljao o samoubojstvu jer ga je kao dijete zlostavljao stariji muškarac. Pjevač je bio izuzetno blizak s Chrisom Cornellom koji si je život oduzeo u svibnju. Chester si je prvi put pokušao oduzeti život 2006. godine.

Talinda je otkrila kako je bio vrlo anksiozan i depresivan prije smrti, iako je na posljednjim fotografijama i snimkama bio iznimno dobro raspoložen.

Obdukcija je pokazala kako u trenutku samoubojstva nije bio pod utjecajem opojnih sredstava.