Srpski mediji su u članku o raspadu grupe Beatles umjesto Johna Lennona zabunom objavili fotografiju hrvatskog glazbenika.

Naš glazbenik Jurica Pađen zabunom je optužen za raspad legendarne grupe The Beatles.

U čanku o bendu koji je objavio jedan srpski medij, umjesto Johna Lennona, osvanula je fotografija osnivača grupe Aerodrom, što nije prošlo neopaženo na društvenim mrežama.

Na sve je reagirao i sam Pađen koji se na Instagramu našalio s cijelom situacijom.

"Nisam imao pojma da sam rasturio The Beatles", napisao je uz sliku članka na kojoj stoji bok uz bok s sirom Paulom McCartneyem.

"A možda i nije slučajno. Koliko vremena ja tupim da je Aerodrom nastavak Beatlesa, samo su me svi u čudu gledali", "Genijalno", "Bravo Jurice, nešto novo", pisali su mu pratitelji koje je cijela situacija dobro zabavila.

Zanimljivo je da se Pađena već i ranije povezivalo s McCartneyem i to zbog pjesme koju je bivši Beatles navodno plagirao od njega.

Radi se o pjesmi "Confidante" koja neodoljivo podsjeća na znatno stariju Pađenovu pjesmu "Samo me draga ne ostavi", a sličnost je primijetio i jedan internetski softver koji je utvrdio 97 posto podudarnosti između pjesama.

"Pretpostavljam da on to nije ukrao, nego je to vjerojatno isti način razmišljanja, što mi je veliki kompliment jer pjesma je iz istog tonaliteta, u potpuno istom tempu, napravljena je s akustičnim gitarama, oba aranžmana, ista je melodija", komentirao je prije dvije godine Pađen za IN Magazin.

"Meni je to bio znak i zadovoljstvo da radim zapravo u skladu s najvišim svjetskim standardima", dodao je.

Kao obožavatelju Beatlesa, priznao je i da mu usporedba s Paulom McCartneyem laska.

"Pročitao sam da mu je taj album na kojem je ta pjesma koji je izašao prošle godine na jesen, nakon 40 godina prvi put, prvi na Billboardovoj američkoj top-ljestvici. Znači, imao sam pjesmu na prvom mjestu američke top-liste", zaključio je tada kroz smijeh.