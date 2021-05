Evergreene zagrebačke grupe Aerodrom, koji su potekli iz pera Jurice Pađena, slušamo već više od četiri desetljeća. Koji je megahit napisao bivšoj djevojci, je li u stvarnom životu ljubio divljakuše, ali i one zbog kojih se pitao "što si u kavu stavila?" Koju je poznatu pjesmu umalo odrepao, na kojoj mu je back vokale pjevao Siniša Vuco, a na kojoj Neno Belan?

Vjerojatno niste znali da je stihove bezvremenske pjesme "24 sata" Pađen napisao svojoj tadašnjoj djevojci. Note je skladao u Vodicama, i to u vrtu vikendice nekadašnjeg bubnjara Parnog Valjka Dražena Scholza.

''Došla mi je ta melodija i onda sam skužio da je melodija dovoljno dobra da bih se potrudio oko teksta i na neki način sam pričao o svom odnosu s tom curom'', priča Pađen.

Neke autobiografske elemente Pađen je ugradio i u pjesmu zbog koje mu se već desetljećima mnogi obraćaju ovim pitanjem:

"Kaj ti je u kavu stavila, Jurek?! To je na placu najčešće pitanje."

''Nekad sam stvarno bio s nekima za koje poslije se pitaš kaj si ti bio lud ili?! Kaj ti je stavila neki napitak, to je to! Hahaha'', šali se.

Imao je Jurica i divljakuše, baš kako glasi naziv još jednog njegova hita...

"Kako ne. Ne jednu'', kaže.

Mnogima je zagolicao maštu i kad je pjesmom poručio - stavi pravu stvar na pravo mjesto.

"Svi me pitaju, a kaj je to? Može biti bilo kaj!'' kaže.

Tu su i stihovi - žena si od akcije i znaš mi to reći.

''Ja tu pjevam o ženskoj emancipaciji, o jakim ženama, prije feministkinjama. Mene čudi da to ove B.a.B.a. ili neke feminističke udruge nisu uzele za himnu jer ona zapravo zagovara jaku, neovisnu ženu. U to vrijeme stvarno nitko o tome nije govorio'', govori Jurica.

Ima nešto avangardno i u naslovnoj pjesmi s albuma "Obične ljubavne pjesme", snimanog u Švedskoj, a na kojem je zasvirao i saksofonist ABBA-e.



"Palo mi je na pamet da je odrepam iako rep tada uopće nije postojao. Ali ona ima taj dio, ima taj tipičan reperski moment iako onda uopće repa nije bilo, nije postojao'', priča Jurica.

Hit su i stihovi - piši mi brate, piši mi fratello.

Prema megahitu "Fratello" ime je dobila čak i jedna pizzeria u Španjolskoj. Pjesma je nastala iz Pađenove velike ljubavi prema legendarnom Kumu, ali i filmovima slavnog talijanskog redatelja Sergia Leonea:

''Htio sam napraviti jednu priču o ljudima koji su morali odlaziti iz svog kraja preko oceana da zarade za život, trbuhom za kruhom. Onda sam tu malo i mafiju upetljao'', objašnjava.

Što sa stihovima hita - ti si moj otkazani let?

Sigurno niste znali da je Aerodromu na albumu "Otkazani let" back vokale pjevao i Siniša Vuco. A evo još jedne zanimljivosti:

"Boris Leiner je tad snimao bubnjeve s nama", kaže.

Tu su i stihovi - pokaži mi već jednom to svoje pravo lice.

"Prije nekoliko dana čuo sam se sa Sašom Lošićem i rekao mi je da mu je to bila jedna od 5 top pjesama za plažu i kad su tulume imali još kao klinci. I drugo, Johnny Štulić obradio je tu pjesmu na albumu 'Balkanska rapsodija'. By the way, ja sam svirao na toj obradi'', kaže.

Rajko Dujmić rekao da mu je ''Suzama'' jedna od najljepših balada uopće. Inače je zanimljivo da je Neno Belan pjevao back vokale u toj pjesmi.

Pađen visoko kotira i u Hrvatskom društvu skladatelja, koje uskoro namjerava objaviti veliki notni album Pađenovih najvećih hitova...

"Smatram da je to velika čast jer dosad je taj notni album dobilo svega 15-ak autora u Hrvatskoj'', kaže.

