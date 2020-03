View this post on Instagram

Ovo je moje trenutno najdraže mjesto u izolaciji 🌺🌺🌺. Sve je stalo samo stomak raste 🤰. Inače, ovaj cijeli mjesec sam trebala provesti kod mame i tate na jugu i baš mi teško pada jer mamu nisam vidjela 4 mjeseca. Prva 3 mjeseca trudnoće sam morala mirovati i sad svi moramo mirovati 😟. Žao mi mame jer joj stalno cmoljim na telefonu, ali jedna je mama i suze su u trudnoći kao i želja čudnim kombinacijama hrane, dakle, neizbježne. Samo se nadam da ću mamu ipak zagrliti dok još nisam kit. Ljubim vas sve ❤️😘 Kako vi provodite dane? #isolation #hatecorona #lovespring #happythoughts #onbalcony