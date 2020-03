View this post on Instagram

Svakodnevno društvo... Nazvala sam je prija Kleksanka 😁 Da vam budem iskrena, to mi je sad kao "pranje zuba". 😂. Ako nekom treba dati inekciju zovite... Fakat sam stručnjak kako što bezbolnije to napraviti... 🙈 Ili ako treba savjet curama koje tek kreću u ovu avanturu, a znam da vas ima jer mi se javljate, tu sam, inbox, javite ako trebate bilo kakvu pomoć.😘❤️ #pregnancydiary #myway #blessed