Glumac Tom Cruise (59) za vikend je snimljen u izlasku sa svojim 26-godišnjim sinom Connorom, kojeg rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti.

Otac i sin skupa su bili na bejzbolskoj utakmici u San Franciscu, gdje su ih snimili fanovi i snimke podijelili na društvenim mrežama. Osim što je bio atrakcija zbog same pojave, mnogi su uočili neke promjene na njegovu licu, djelovao je podbuhlo.

Još prije nekoliko godina šuškalo se da je zategnuo lice, kad se na dodjeli nagrada BAFTA pojavio kao voštana lutka, nakon čega su ga dočekali brutalni komentari na Twitteru, no on nikada nije komentirao da lice pomlađuje estetskim korekcijama.

Promjene na njegovom licu možete vidjeti na ovom linku.

#TomCruise took a lot of pictures and shook a lot hands tonight at @OracleParkSF. Fans were excited to see him at the #SFGiants #Dodgers #NLDS game. #OrangeOctober #ResilientSF @nbcbayarea pic.twitter.com/9Nsu40J49F