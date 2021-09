Tom Cruise i Hayley Atwell prekinuli su vezu, no bivši par mora i dalje surađivati zajedno zbog snimanja filma "Nemoguća misija".

Tom Cruise i njegova 20 godina mlađa kolegica Hayley Atwell zaljubili su se na setu novog nastavka iz serijala filmova "Nemoguća misija", no čini se kako je njihovoj romansi došao kraj.

"Zajedno su prošli kroz intenzivan period snimanja, no iako se sjajno slažu, odlučili su ostati samo prijatelji. Tom ima previše obaveza i cijelo vrijeme putuje pa je i to jedan od razloga zbog čega njihova veza nije uspjela", rekao je izvor blizak glumcu za The Sun.

59-godišnji Tom i njegova 39-godišnja kolegica morat će nastaviti surađivati zajedno na novom filmu koji je pri kraju snimanja, a njihovi poznanici kažu kako bi im to moglo biti i pomalo neugodno.

Paparazzi su ih jedno vrijeme pratili u stopu, a razišli su se dva mjeseca otkako su odlučili ne skrivati više svoju vezu. Sada već bivši par zajedno je bio na Wimbledonu proteklog ljeta, a njihovi dodiri i osmijesi jasno su dali do znanja da su par. "Tom i Hayley zaljubili su se na prvi pogled", kazao je za tada za The Sun izvor s filmskog seta.

Podsjetimo, Tomovu braku s Katie presudila je njegova kontroverzna scijentološka vjera zbog koje se ona 2012. godine iselila iz njihove zajedničke kuće u strahu za sebe i njihovu kćer Suri. Glumac od tada navodno nijednom nije vidio kćer, jer mu vjera brani druženje s njom jer nije scijentologinja.

Prije Holmes bio je oženjen za Nicole Kidman. Par je bio u braku od 1990. do 2000. godine i zajedno su posvojili sina Connora i kćer Isabellu, a djeca su zbog Toma prihvatila vjerovanja scijentološke crkve i danas zato ne razgovaraju sa svojom majkom.

Prva žena s kojom je bio u braku bila je također glumica Mimi Rogers (65), a s njom se vjenčao 1987. godine. Razveli su se tri godine kasnije, a navodno ga je upravo ona uvela u scijentologiju.