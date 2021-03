Danas jedna od najbogatijih ljudi na svijetu, Oprah Winfrey, svoj put do slave i bogatsva započela je teškim djetinjstvom.

Legendarna voditeljica Oprah Winfrey (67) ovih se dana ponovno našla u središtu pozornosti zbog bombastičnog intervjua s princom Harryjem i Meghan Markle čije se prikazivanje s nestrpljenjem očekuje diljem svijeta.

Iako je danas među najbogatijim ljudima na svijetu i na bankovnom računu ima milijarde dolara, iza sebe ima teško djetinjstvo.

Oprah je rođena siromaštvu u seoskom području američke države Mississippi. Njezina majka Vernita Lee rodila ju je s 18 godina nakon čega otišla raditi u Milwaukee i ostavila ju je na čuvanje baki Hattie Mae Lee koja ju je tukla

"Išla sam do bunara po vodu i nosila je u kanti. Baka je kroz prozor vidjela da se igram s prstima u vodi i to joj se nije svidjelo. Izbičevala me toliko jako po leđima da sam imala masnice koje su krvarile", ispričala je voditeljica tijekom gostujućeg predavanja na sveučilištu Ball State 2012. godine.

"Zatim se uzrujala i jer sam svoju nedjeljnu haljinu uprljala krvlju i opet me istukla", dodala je.

Kada joj je bilo samo 9 godina silovao ju je njen 19-godišnji bratić dok je čuvala svojeg polubrata Jeffreya i polusestru Patriciju. Nakon toga ju je odveo na sladoled i natjerao da čuva njihovu tajnu.

Oprah je dugo šutjela o seksualnom napastovanju koje je kasnije doživjela i od obiteljskih prijatelja te od svojeg ujaka, a s 13 godina je pobjegla od doma.

Kada joj je bilo 14 godina doznala je da je trudna. Trudnoću je uspjela skrivati od obitelji do sedmog mjeseca. Istog dana kada je svom ocu Vernonu obznanila vijest dobila je preuranjene trudove i rodila je dječaka koji je nakon par tjedana preminuo.

Život joj se okrenuo nabolje kada je počela je voditi talk show na lokalnoj televiziji u Chicagu u siječnju 1984. godine. Gledanost je naglo rasla pa je dobila je priliku za novi talk show, koji se emitirao na cijelom prostoru SAD-a od 8. rujna 1986. godine te je nazvan "Oprah Show".

Kroz godine imala je nekoliko dužih i kraćih romansi te avantura, no od davne 1986. godine ljubi samo jednog - Stedmana Grahama. Par je zaručen od 1992. godine, no nikada nisu stali pred oltar. Par zajedno nije dobio ni djecu.

Danas je neupitno medijska mogulica koju ljudi obožavaju, posebno njezina publika koju je često znala nagrađivati vrijednim poklonima. Tako je poznata epizoda njezinog showa u kojoj je podijelila čak 276 novih automobila.

A čini se kako je Oprah još daleko od mirovine jer je sada prva dobila priliku iznijeti priču princa Harryja i Meghan Markle, čime je još jednom potvrdila svoju titulu kraljice intervjua.

Intervju će u nedjelju 7. ožujka u večernjim satima ekskluzivno emitirati televizijska kuća CBS koja je voditeljica za njega platila između 7 i 9 milijuna dolara.