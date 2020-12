Marija Šarapova je na Instagramu otkrila da se zaručila za Alexandera Gilkesa nakon dvije godine veze.

Tenisačica Marija Šarapova (33) zaručila se za britanskog poduzetnika Alexandera Gilkesa (41).

Par je u vezi od 2018. godinu, a vijest o zarukama lijepa Ruskinja podijelila je na Instagramu.

"Rekla sam da od prvog dana kada smo se upoznali", napisala je Šarapova u opisu njihove zajedničke crno-bijele fotke. Par je dobio brojne čestitke na zarukama, a objava u manje od jednog dana broji i preko 250 tisuća lajkova.

"Hvala ti što si me učinila jako sretnim i rekla da. Veseli me što ću te voljeti i učiti od tebe do kraja života", napisao je Gilkes pored njihove fotke kojom je na svojem Instagramu objavio zaruke.

Šarapova, koja se oprostila od tenisa u 32. godini, svoju sjajnu sportsku karijeru je pred sam kraj okaljala skandalom. Naime, 2016. godine pala je na doping testu zbog uzimanja zabranjenog meldonija te je suspendirana na čak dvije godine, da bi u veljači ove godine, nakon nekoliko ozbiljnijih ozljeda, obznanila svoj odlazak u mirovinu.

Osim svojom karijerom, Šarapova je pažnju plijenila i burnim ljubavnim životom.

Prije svojeg sadašnjeg zaručnika, ljubila je kolegu Grigora Dimitrova. Bugarski tenisač javio joj se mailom, nakon što ju je vidio na teniskom meču 2013. godine. Ruskinja je u svojoj autobiografiji priznala da ju je ispočetka bilo strah da je Dimitrov premlad za nju, no svejedno se zaljubila. Veza im je potrajala dvije godine, a prekinuli su u trenutku kada je Šarapova bila u najgoroj fazi svoje karijere, nakon što je izgubila meč od Serene Williams. Zanimljivo, Grigor je hodao prije i s Marijinom suparnicom Serenom.

Šarapovoj ovo nisu prve zaruke. Za košarkaša Sašu Vujačića zaručila se 2010. godine, godinu dana nakon što su se upoznali u Los Angelesu i prohodali, no do oltara nisu uspjeli doći i nakon dvije godine zaruka su prekinuli.

Prije njega tenisačica je 2008. godine hodala s TV producentom Charliejem Ebersolom. Njihova veza nije dugo potrajala i prekinuli su iste godine kada su prohodali, a Charlie je tada utjehu pronašao u pjevačici Britney Spears.

Marijina veza koja je najviše privukla pažnje u medijima bila je s kolegom Andyjem Roddickom. Par se zajedno pojavio 2006. godine na US Openu, a mediji su im čak dali i nadimak "Rodapova". Iako nikada nisu javno progovorili i svojoj vezi, nema sumnje da je bilo strasti između njih.

Tenisačica je kratko hodala i s pjevačem grupe Maroon 5, Adamom Levineom, kojeg je upoznala na proslavi svog 18. rođendana, a on je kasnije za medije izjavio da je prekinuo s njom jer "nije bila dobra u krevetu".

Gilkes je prije Marije bio u braku s Michom Nonoo, ženom koja je upoznala Harryja s njegovom trenutačnom suprugom Meghan Markle, a on je princa upoznao na fakultetu te su i danas jako dobri prijatelji.