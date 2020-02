Popularna tenisačica Marija Šarapova tijekom godina je, osim sportskim uspjesima koje je postigla napornim radom, pažnju plijenila i svojim vezama. Ljubovala je s brojnim poznatim muškarcima.

Ruska tenisačica Marija Šarapova oprostila se od tenisa u 32. godini i šokirala brojne kolege.

Njezin kolega tenisač Rafael Nadal istaknuo je kako je to tužan dan za svijet tenisa jer je Šarapova naporno radila da dođe do titule koju ima danas. A to je da je jedna od najboljih tenisačica u povijesti.

Iza nje su godine karijere tijekom koje je išla od vrha do dna tenisa, no Šarapova je zadovoljna postignutim rezultatom. Osim svojom karijerom, pažnju je plijenila i ljubavnim vezama.

Lijepa tenisačica od 2018. godine u vezi je s britanskim poduzetnikom Alexanderom Gilkesom. Vezu su obznanili nakon što su posjetili izložbu na Beverly Hillsu u Los Angelesu u ožujku prije dvije godine, a odabranik njezina srca ima i veze s kraljevskom obitelji. Gilkes je bio na fakultetu s princem Harryjem, a bio je u braku s Michom Nonoo, ženom koja je upoznala Harryja s njegovom trenutačnom suprugom Meghan Markle.

Prije Alexandera Marija je bila u vezi s kolegom tenisačem, Grigorom Dimitrovom. Bugarski tenisač vidio je Mariju na teniskom meču 2013. godine i javio joj se e-mailom. Tenisačica je u svojoj autobiografiji otkrila kako ju je u početku bilo strah da je Dimitrov premlad za nju, no svejedno se zaljubila. Prekinuli su nakon dvije godine u trenutku kada je Šarapova bila u najgoroj fazi svoje karijere, nakon što je izgubila meč od Serene Williams. Zanimljivo, Grigor je hodao prije i s Marijinom suparnicom Serenom.

Košarkaš Saša Vujačić također je jedan od bivših ljubavnika popularne tenisačice. Mnogi smatraju da je to njezina najozbiljnija veza dosad, a par se upoznao 2009. godine u Los Angelesu. Zaručili su se 2010. godine, no dvije godine kasnije otkazali su zaruke i prekinuli. Prije njega titulu Marijina dečka imao je TV producent Charlie Eberstol 2008. godine. Veza nije dugo potrajala, a Charlie je utjehu pronašao u pjevačici Britney Spears.

Marijina veza koja je najviše privukla pažnje u medijima bila je s kolegom Andyjem Roddickom. Par se zajedno pojavio 2006. godine na US Openu, a mediji su im čak dali i nadimak "Rodapova". Iako nikada nisu javno progovorili i svojoj vezi, nema sumnje da je bilo strasti između njih.

Rijetko se danas o tome priča u medijima, no to ne znači da nije istina. Tenisačica je pjevača grupe Maroon 5 upoznala na proslavi svog 18. rođendana, a kratko su bili i u vezi. Adam Levine kasnije je u medijima govorio da je prekinuo s njom jer "nije bila dobra u krevetu".