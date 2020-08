Taylor Swift donirala je preko 30.000 dolara Vitoriji Mario koja je na internetu pokrenula kampanju za prikupljanje novca za školarinu.

Pjevačica Taylor Swift donirala je više od 30.000 dolara tinejdžerici iz Tottenhama koja je na internetu pokrenula kampanju za prikupljanje novca. 30-godišnja pjevačica velikodušno je poklonila novac Vitoriji Mario, koja je sebe opisala kao "18-godišnju djevojku s velikim snovima", piše Daily Mail.

Tinejdžerica je napisala kako je upisala matematiku na Sveučilištu Warwick, no ne može ići jer si to ne može priuštiti. Taylor je to vidjela te je odlulila dati joj ostatak novca koji joj nedostaje.

"Vitoria, naišla sam na tvoju priču i inspirirala me tvoja ambicija te sam odlučila tvoje snove pretvoriti u stvarnost. Želim ti pokloniti ostatak novca koji je potreban. Sretno sa svime što radiš", napisala je Swift djevojci.

"Ostala sam bez riječi. Nisam mislila da ću moći prikupiti dovoljno novca, no čuda se događaju", napisala je Vitoria u odgovoru.