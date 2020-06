Tamara Ecclestone na društvenim je mrežama odgovorila na kritike zbog dolaska u Hrvatsku dok je pandemija koronavirusa još uvijek u tijeku.

Bogate nasljednice Tamara i Petra Ecclestone sa svojim obiteljima posljednjih desetak dana borave u Hrvatskoj, čiju obalu obilaze luksuznom jahtom, a sa sobom su povele i članove svoje obitelji.

O njihovu su se dolasku raspisali svjetski mediji, one su se na društvenim mrežama pohvalile da su stigle u rodnu zemlju svoje majke Slavice, no zbog svega su bile i napadnute i to iz razloga što neki smatraju da krše karantenu zabavljajući se i odmarajući kod nas.

Sestrama je očito zbog toga prekipjelo, Petra je prije nekoliko dana zaključala profil na Instagramu, a Tamara je sada odlučila i odgovoriti svim dežurnim kritičarima.

"Ovaj virus očito nije promijenio neke ljude na bolje, što je šteta. Za vas koji ste zbunjeni ili samo ogorčeni, nisam napuštala kuću uopće tijekom karantene, čak nisam išla ni u park vježbati. Napola sam Hrvatica pa sam odlučila da bi bilo najbolje i najsigurnije doći ovamo, što nije zabranjeno i slijedim hrvatska pravila. Što se tiče pitanja oko škole, povratak u školu bio je jedna od opcija ali smo odlučili da Fifi prati nastavu od kuće i napreduje bolje nego ikad. Ako ne griješim nitko nije obavezan me pratiti pa znate što trebate učiniti", napisala je u objavljenom postu.

Bogate sestre dosad su posjetile Dubrovnik i Trogir gdje su uživale u razgledavanju znamenitosti i lokalnih tržnica, a fotoobjektive nigdje nisu mogle izbjeći.