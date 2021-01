O smrti legendarne glumice Mire Furlan pišu Daily Mail, Independent i Deadline te spominju njenu biografiju, posljednju objavu na Twitteru i dirljivu posvetu kreatora serije "Babylona 5" J. Michaela Straczynskog.

Mira Furlan preminula je u 66. godini. Glumica je duže vrijeme bolovala od virusa Zapadnog Nila, koji joj je prenio zaraženi komarac.

Tužna vijest je odjeknula svijetom, a većina javnosti hrvatsku glumicu pamti po ulozi Delenn u seriji "Babylon 5".

O Mirinoj preranoj smrti pišu mnogi strani mediji među kojima je i Daily Mail. Britanski tabloid ističe kako je stekla mnoštvo obožavatelja zbog serije "Babylon 5" te da je tužna vijest objavljena na njezinom Twitter profilu. Objavu je vjerojatno postavio netko blizak glumici.

"Gledam u zvijezde. Vedra je noć i Mliječni put se čini tako blizu. Tamo idem uskoro. 'Svi smo mi materija iz zvijezda', odjednom se sjetim Delenninih riječi iz Joevog scenarija. Nije to tako loše. Ne bojim se. U međuvremenu, dopustite da sklopim oči i osjetim ljepotu oko mene. I da udahnem, ispod tamnog neba punog zvijezda. Udahnem. Izdahnem. To je sve", citirane su njezine riječi u objavi. Usto je stavljena njen datum rođenja i smrti te fotografija na kojoj se Furlan smiješi.

Daily Mail piše i da se kreator serije "Babylon 5" oprostio od Mire na Twitteru. "Noć je velike tuge. Naša prijateljica otišla je cestom na kojoj ju ne možemo pratiti. Već neko vrijeme znamo da je Mirino zdravlje loše... Nadali smo se da će ipak ići na bolje. Sve naše misli večeras će biti s uspomenama koje je ostavila iza sebe", napisao je J. Michael Straczynski.

Naveli su i da iza nje ostaje muž Goran Gajić i sin Marko Lav te su saželi njenu biografiju.

Na sličan način piše i Deadline koji govori i o glumičinim razlozima odlaska iz tadašnje Jugoslavije, nacionalističkim tenzijama i prijetnjama koje je trpila.

Independent također izvještava o Mirinoj smrti. Osim uloge u "Babylon 5", navodi da je glumila lik Danielle Rousseau u hit-seriji "Izgubljeni". Posudila je glas Silver Sable u animiniranoj seriji "Spider-Man" i zadnje glumila u seriji "Just Add Magic", a njezino ime se spominje i u "Space Command", no nije poznato je li već snimila scene za tu seriju.

Mirror također piše o smrti hrvatske glumice i u članku sličnom onima drugih stranih medija ističe se da je odlično govorila engleski, njemački i francuski jezik.

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v