Mira Furlan s Goranom Gajićem izdržala je sve napade na njih u tadašnjoj Jugoslaviji, a onda su otišli 1991. u Ameriku graditi novi život bez osuda.

Mira Furlan u jednom trenutku je bila cijenjena i popularna glumica u Jugoslaviji, a već u drugom su je proglasili izdajicom i to zbog ljubavi. Ovako je išla njezina priča.

Naime, glumica je 1986. upoznala srpskog redatelja Gorana Gajića i ubrzo su započeli vezu te je stalno putovala na relaciji Zagreb - Beograd. No tada su krenule nacionalističke tenzije, a Mira je optužena od strane hrvatskih medija da je najklonjena Srbiji i objavljivani su članci u kojima se Miru nazivalo izdajicom.

Jedan od tekstova su objavili s naslovom "Težak život lake žene", a smetalo im je i što ima židovske korijene i često odlazi psihijatru, a mnogi tada očito nisu shvaćali koliko joj je bilo teško izgubiti majku, s kojom je imala buran odnos, sa 16 godina. Furlan je oduzet bakin stan, dobila je otkaz u Hrvatskom narodnom kazalištu, dobivala je dnevno oko 50 prijetnji smrću, a javno je objavljena i njezina adresa.

No sve to nije poljuljalo ljubav Mire i Gorana i 1991. je ona preselila k njemu u Beograd, a potom su otišli u Ameriku. Tada im je pomogla glumica Milena Dravić i dala im svoje kontakte iz SAD-a kako bi se snašli u počecima. Mira je radila kao konobarica, prevoditeljica i prodavačica, a Goran kao dostavljač, asistent montaže i montažer.

Furlan je 1993. dobila ulogu u seriji "Babylon 5" i krenulo je za njih lakše razdoblje te su se mogli početi baviti poslovima za koje su se školovali i koje su voljeli. Preselili su u Los Angeles i vjenčali se 1998., a potom dobili sina Marka Lava.

Mira je prošle godine progovorila o svom braku s Goranom. "Ne znam recept. Brak je jako težak zadatak, o tome nema sumnje. Kao i u životu uopće, treba imati strpljenja i nadati se da će loše faze proći i da će dobre ponovno doći. Ponekad je to preteško ili čak nemoguće i čovjek gubi nadu. Ali, da budem krajnje banalna, poslije kiše obično zasja sunce. Meni je trebalo samo šezdesetak godina da zaista shvatim tu jednostavnu istinu", ispričala je u intervjuu za Večernji list.

Furlan je svojedobno otkrila i koji ju je trenutak s redateljem uvjerio da je on onaj pravi. "Popeo se na jarbol broda koji nas je vozio od Hvara do Visa. Gledajući ga kako se jednom rukom drži na tom neopisivo visokom jarbolu, shvatila sam da je to čovjek koji se ne boji. Konačno, rekla sam u sebi. Moji dotadašnji susreti sa osobama suprotnog spola uglavnom su bili susreti sa potpuno isprepadanim muškarcima. Panični strah od žena je ujedno i izvor nasilja prema ženama koje obilježava ove prostore. Taj strah i ta mržnja koja iz njega proizlazi također su po mom mišljenju bili i razlog linča moje malenkosti početkom devedesetih", istaknula je Mira čija je ljubav s Goranom trajala 35 godina.