Anya Taylor-Joy osvojila je svijet ulogom Beth Harmon u seriji "Damin gambit", a mlada glumica je u intervjuu ispričala kako je tekao njezin put do slave.

Glumicu o kojoj danas priča čitav svijet otkrio je lovac na talente dok je još bila tinejdžerica, radila je kao model te je osvojila svijet glume, no Anya Taylor-Joy ne misli da je dovoljno lijepa da bi bila zvijezda.

"Nikada nisam, niti ću ikada o sebi misliti da sam lijepa. Mislim da nisam dovoljno lijepa sa bih bila u filmovima. Zvuči jadno i moj dečko me upozorio da bi ljudi mogli misliti kako sam bezobrazna što ovo sve govorim, ali jednostavno mislim da izgledam čudno. Ne želim ići u kino i pogledati svoj film, to ću napraviti prije. Ljepota činjenice da živiš u vlastitoj koži jest i to da si ne moraš gledati u lice", ispričala je 24-godišnja Anya u intervjuu za The Sun.

Mlada glumica probila se ulogom Emme po istoimenoj knjizi Jane Austen, a priznala je da je imala panične napadaje jer je mislila da je najružnija Emma u povijesti. Ipak, kaže da je htjela postati glumicom od svoje šeste godine. U to je vrijeme roditeljima i objavila da se želi baviti glumom. Dio djetinjstva je provela u Argentini, a u London se preselila kada je imala osam godina. Nije znala pričati engleski i u školi su je zbog toga maltretirali. "Nisam se osjećala ugodno u novom gradu. U Argentini je svugdje oko mene bilo zelenilo i onda sam se odjednom našla u velikom gradu u kojem se nisam uklapala, niti sam znala jezik", kaže Anya. Dodaje kako je često bila usamljena te je znala satima plakati u WC-u škole.

Kada je imala 16, otkrila ju je ista agentica koja je otkrila i Kate Moss. Samo dan kasnije potpisala je ugovor za prestižnu agenciju za modele te joj je to bila odlična startna pozicija i za svijet glume. Obzirom da ima fotografsko pamćenje, to joj je puno pomoglo u čitanju i pamćenju scenarija. Ključni trenutak dogodio se kada je upoznala glumca Allena Leecha, koji je najpoznatiji po ulozi u seriji "Downton Abbey". Zapričali su se tijekom snimanja za magazin Love i on ju je upoznao sa svojim agentom, koji ju je odmah uzeo za klijenticu. Uskoro je dobila brojne manje uloge, pa i jednu u britanskoj seriji "Endeavour".

Kao 17-godišnjakinja se pojavila u horor-filmu "Vještica", koji joj je donio pozitivne kritike i nekoliko nagrada. Otad je nizala važne uloge među kojima je su one u popularnim serijama "Peaky Blinders" i "Minijaturist". Posljednjih tjedana o ovoj sjajnoj glumici svi bruje zbog uloge Beth Harmon u seriji "Damin gambit".

"Dok sam čitala scenarij, osjećala sam se kao da sebe vidim unutar tih stranica i lika. Dobro razumijem Beth", rekla je glumica. Unatoč velikom uspjehu u glumi, njezin privatni život nije bio baš lagan.

U jednom intervju je rekla da toksične veze baš pogode ljude i da je njezino samopouzdanje bilo uništeno u prošlosti. Svojedobno je bila zaručena za 13 godina starijeg glumca Eoina Mackena, a sada je u vezi s fotografom Benom Seedom, koji je poznat po nadimku Pip.