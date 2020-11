Anya Taylor-Joy je odlučila sa 14 godina preseliti u New York i ganjati glumačku karijeru, a pritom je slučajno ušla u modni svijet.

Anya Taylor-Joy (24) nakon hit-serije "Peaky Blinders" zaigrala je u još jednoj i to glavnu ulogu, a riječ je o Netflixovoj "The Queen's Gambit", no put do do slave mlade glumice nije bio nimalo lak.

Anya se rodila u Miamiju kao kći škotskog-argentinskog bivšeg prvaka u utrkama glisera i španjolsko-engleske psihologinje koju on opisuje uvijek nasmijanom, rasplesanom i jako strastvenom prema svijetu. Najmlađa je od šestoro djece, sestra koja joj je najbliža po godinama ima 31 godinu, a najstarija je u 50-ima. Glumica kaže da je tom razlikom u godinama dobila najbolje od oba svijeta.

Njeni roditelji su ju odgajali šest godina u Argentini dok se nisu preselili u London, a Anya svoju obitelj naziva nomadskom. Glumica je progovorila o teškoćama tijekom odrastanja u južnoameričkoj državi.

"Argentina je puna zelenila i imala sam konje i životinje posvuda. Odjednom smo se doselili na mjesto na kojem nisam znala jezik. Nisam osjećala kao da se negdje uklapam. Bile sam previše Engleskinja da bih bila Argentinka, bila sam previše Argentinka da bih bila Engleskinja, previše Amerikanka da bih bila bilo što. Djeca me nisu razumjela u nijednom obliku ili formi. Nekad sam bila zatvarana u školske ormariće", otkrila je Taylor-Joy u jednom intervjuu.

Zbog toga je često u školi plakala u kupaonici. Odlučila je preseliti se u New York kada je imala 14 godina i dvije godine kasnije je prekinula školovanje da bi ganjala karijeru glumice, a to je užasavalo njene roditelje. Anya je ubrzo doživjela svoj trenutak sreće jer ju je uočila Sarah Doukas, vlasnica prestižne modne agencije Storm koja je otkrila i slavnu Kate manekenku Moss. Doukas opisuje glumicu kao briljantnu i iznimno inteligentnu, a jednom je ispričala kako ju je zapazila.

"Vozila sam svoje modele iz agencije i vidjela sam lijepu djevojku kako šeta psa. Sjećam se da sam pomislila kako ima zagonetno, zanimljivo lice i da je zaista djevojka koja odlično izgleda. Moj agent je izašao iz auta kako bi pričao s njom i ona je bila oprezna na prvu s pravom te je počela odlaziti od njega. Srećom, nakon lijepog razgovora uvjerili smo ju da dođe u agenciju s roditeljima i uzeli smo ju pod svoje", prisjetila se.

Ipak, Anyi je gluma uvijek prioritet, a manekenstvom se bavila usput. Ključni trenutak se dogodio kada je upoznala glumca Allena Leecha koji je najpoznatiji po ulozi u seriji "Downton Abbey". Zapričali su se tijekom snimanja za magazin Love i on ju je upoznao sa svojim agentom koji ju je odmah uzeo za klijenticu. Uskoro je dobila brojne manje uloge pa i jednu u britanskoj seriji "Endeavour".

Kao 17-godišnjakinja se pojavila u horor filmu "The Witch" koji joj je donio pozitivne kritike i nekoliko nagrada. Otad je nizala važne uloge među kojima je su one u popularnim serijama "Peaky Blinders" i "The Miniaturist". Nakon toga je odigrala i naslovnu ulogu u filmskom remakeu knjige "Emma" književnice Jane Austen".

"Ljudi su govorili da igram neprivlačne uloge. Odgovorila sam im da ih biram upravo zato. Jer navijam za njih i volim ih", istaknula je jednom Anya. Upravo zato ju je privukla i uloga Beth u Netflixovoj seriji "The Queen’s Gambit" koja je izašla 23. listopada, a temelji se na istoimenoj knjizi Waltera Tevisa.

"Dok sam čitala scenarij, osjećala sam se kao da sebe vidim unutar tih stranica i lika. Dobro razumijem Beth", rekla je glumica. Unatoč velikom uspjehu u glumi, njezin privatni život nije bio baš lagan.

U jednom intervju je rekla da toksične veze baš pogode ljude i da je njezino samopouzdanje bilo uništeno u prošlosti. Svojedobno je bila zaručena za 13 godina starijeg glumca Eoina Mackena, a sada je u vezi s fotografom Benom Seedom koji je poznat po nadimku Pip.