Deborra-Lee Furness i Hugh Jackman su u braku od 1996., a mnogima nije jasno kako je osvojila glumca za kojim uzdišu žene diljem svijeta.

Glumica Deborra-Lee Furness (64) odavno je pokazala da ne mari za kritike na račun svog izgleda i njezinog braka s kolegom Hughom Jackmanom (51).

Deborra je prošetala New Yorkom u crnim tajicama i majici s kratkim rukavima, a na nogama je imala tenisice. Uz to je iskombinirala zaštitnu masku s kojom je prekrila lice skroz do sunčanih naočala, pa ju je bilo teško prepoznati. U rukama je nosila torbu, koja baš i nije išla uz njezinu kombinaciju, a preko ramena je imala, kako se čini, mobitel na vezici.

Uz nju je hodala njezina i Hughova kći Ava (15) u sportskom grudnjaku i trapericama. Inače, Furness i Jackman su u braku od 1996., a glumica je tijekom tog razdoblja često bila pod povećalom javnosti zbog svojih godina i supruga koji se nalazi često na listama najseksi muškaraca u svijetu. Mnogima nije bilo jasno kako je osvojila Hugha.

No ništa nije poljuljalo njihov skladan brak u kojem su prolazili kroz teške trenutke kada je Deborra pobacila dva puta. Nakon toga su odlučili posvojiti kćer Avu i sina Oscara (18).