Britney Spears se ovoga tjedna na sudu pokušala izboriti da ukinu skrbništvo koje njezin otac ima nad njom i njezinom imovinom, nakon čega je u iskrenoj objavi sve pokušala objasniti svojim obožavateljima.

Britney Spears je ovoga tjedna šokirala sve iskrenim iskazom na sudu, gdje je ispričala brojne detalje skrbništva koje joj zagorčava život već više od 10 godina. Nakon što je ispričala svoju stranu priče, obratila se i obožavateljima na Instagramu.

"Želim vam svima otkriti tajnu. Mislim da svi želimo imati život kao iz bajke. Tome svi težimo", započela je pjevačica. "To je bila jedan od najpoznatijih trikova moje majke. Bez obzira koliko loš bio dan, zbog mene i cijele obitelji ona se pravila da je sve u redu. Ističem ovo jer ne želim da ljudi misle kako je moj život savršen jer definitivno to nije. I ako ste bilo što o meni pročitali u medijima ovoga tjedna, shvatit ćete da je moj život daleko od savršenog! Ispričavam se što sam se pretvarala da je sve u redu posljednje dvije godine. Napravila sam to zbog svog ponosa i jer me bilo previše sram da priznam što mi se sve događalo", napisala je u iskrenoj objavi Britney.

"Vjerovali ili ne, pretvaranje da je sve u redu mi je pomoglo. Instagram mi je pomogao da podijelim sve sa svojim fanovima te da se osjećam normalno. Tako da sam odlučila početi čitati više bajki", istaknula je pop-zvijezda u objavi.

Njezin otac Jamie Spears posljednjih 13 godina pod kontrolom ima Briteny i njezino bogatstvo koje se procjenjuje na 60 milijuna dolara. Njoj tjedno daje 2000 dolara, a u srijedu je na saslušanju pjevačica iznijela niz šokantnih tvrdnji.

Britney je dobila podršku brojnih kolegica i kolega sa scene, a mnogi od njih su rekli da nije u redu to što se njoj događa već jako dugo.