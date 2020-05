Khloe Kardashian šokirala je novom promjenom izgleda, negira estetske operacije, ali stručnjaci tvrde drugačije.

Malo je reći da je članica najpopularnije reality show obitelji Kardashian-Jenner, 35-godišnja Khloe, uspjela šokirati javnost nakon što je na društvenim mrežama objavila nekoliko fotografija na kojima nimalo ne nalikuje na sebe.

Drastična promjena potaknula je lavinu novih glasinu da se Khloe podvgrnula nizu estetskih operacija i kozmetičkih tretmana kako bi izgledala drugačije. Stoga javnost ne prestaje pričati o slavnoj Kardashianki i njezinoj neprepoznatljivoj faci, a s medijima je svoje stručno mišljenje podijelila specijalistica za kozmetiku i uljepšavanje, medicinska sestra Claire McGuinness koja je objasnila kako je moglo doći do takve promjene i potvrdila sumnje o operativnim zahvatima.

Na fotografijama koje je objavila na profilu na Instagramu, Khloe ima znatno suženije lice i nos, besprijekoran ten i novu frizuru koju je zapravo jedino lako moguće objasniti. McGuinness je na temelju tih fotografija zaključila da je cjelokupuna promjena rezultat kombinacija operacije, tretmana injekcijama, gubitka težine, filtera, šminke i rasvjete.

"Svi u obitelji počinju izgledati jednako. Ne možemo znati što je u Khloeinoj glavi no nije joj lako uvijek biti u središtu zbivanja. Ljudi uvijek donose zaključke i sude joj na temelju izgleda", izjavila je stručnjakinja.

I to je u potpunosti točno jer se Khloe nalazi pod povećalom javnosti još od 2007. godine kada se prvi put pojavila u showu "Keeping Up with Kardashians" i sluša komentare na račun svog izgleda i prekomjerne kilaže s kojom se borila. Devet godina kasnije priznala je da je filerima promijenila strukturu lica, no sve dotad je negirala bilo kakve korektivne zahvate. I danas negira da je bila na rinoplastici te tvrdi da joj nos izgleda drugačije samo zbog dobre šminke i tehnike konturiranja koju je usavršila.

Naravno, to nije uspjelo razuvjeriti njezine obožavatelje koji su ju počeli moliti da prestane s operacijama jer se boje da će uništiti lice do kraja.