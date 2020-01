Khloe Kardashian posljednjih je godina od ružnog pačeta kako su je nazivali postala pravi komad, ali obožavatelji smatraju kako je počela pretjerivati.

Fizička transformacija Khloe Kardashian započela je nakon bolnog razvoda od posrnulog NBA košarkaša Lamara Odoma.

Reality zvijezda tada je utjehu pronašla u svakodnevnom vježbanju i pravilnoj prehrani te nikada nije izgledala bolje. I dok je tada postala heroina u očima brojnih žena koje su proživljavale slične stvari, 35-godišnjakinja je nakon prekida s ocem svog djeteta, NBA zvijezdom Tristanom Thompsonom, ipak počela pretjerivati, smatraju mnogi.

Prije svega tu mislimo na brojne odlaske pod nož kojima je promijenila svoje lice, a dio javnosti smatra sada i kako je previše smršavjela.

Iako je poznato kako je danas teško ili čak nemoguće zadovoljiti kritičnu javnost, činjenica jest da Khloe nikada nije bila mršavija, a novu je liniju nedavno prošetala sa starijom sestrom Kim do jednog restorana u Kaliforniji u kojem su snimale nove epizode obiteljskog showa "Keeping Up With The Kardashians".

Nju je istaknula uskim hlačama i topićem boje kože, a neke je obožavatelje čak i zabrinula manjkom kilograma.

Ipak, zvijezda se nije oglašavala na kritike, no to nipošto ne znači i da neće, jer ipak je Khloe poznata po tome da nema dlake na jeziku, kao i to da nema problema s dijeljenjem intimnih razmišljanja s milijunima obožavatelja na Instagramu.

Kako je izgledala njezina fizička transformacija pogledajte u našoj galeriji.