Khloe Kardashian ne liči više na sebe s početka karijere kada se tek počeo emitirati show "Keeping Up With Kardashians" o njenoj obitelji.

Khloe Kardashian (35) ima više samopouzdanja nego ikada i hvali se svojom transformacijom, no obožavatelji su zabrinuti da je pretjerala s plastičnim operacijama i mole ju da prestane s njima.

"Lokacija: Kuj*ma ispod kože", napisala je reality zvijezda uz posljednje fotografije na Instagramu. Dok su neki njeni pratitelji komentirali kako izgleda divno, drugi su se zabrinuli jer Khloe sve manje liči na sebe i vidljivo je da se podvrgnula brojnim zahvatima na licu.

Ona tvrdi da je stavljala ranije filere u usne i da će u budućnosti možda podvrgnuti pokojoj plastičnoj operaciji, a odlučno poriče da je to dosad činila. No kao što je vidljiva njezina promjena kose i drastični gubitak kilograma, tako su očite i korekcije na licu.

Khloe je, prema riječima stručnjaka stanjila nos, iako ona tvrdi da je to do šminke i tehnike konturiranja. Obrazi su joj puniji i naglašeniji te ima umjetne zube. Također je sređivala podočnjake dok je tamniji ten vjerojatno postigla u solariju. No reality zvijezda objašnjava da je sve do šminkanja i sigurno je neke ljude uvjerila u to.

Inače, neki tvrde da je Khloe stavljala implatante u stražnjicu dok ona kaže da je sve to stvar puno vježbanja. Usto, američki mediji pišu da je povećala i grudi. Teško je procijeniti koliko je toga korigirala na sebi, no dobro je poznato da su u njezinoj obitelji kada je riječ o plastičnim operacijama vrijedi više je manje. Naime, njezina majka Kris Jenner, sestre Kim, Kourtney i Kylie su radile drastične promjene na sebi.