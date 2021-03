Stjepan Hauser objavio je na Instagramu fotografiju na kojoj ljubi misterioznu ženu plave kose.

Naš proslavljeni violončelist Stjepan Hauser voli s vremena na vrijeme zaintrigirati svoje obožavatelje pa na Instagramu dijeli druženje s raznim ljepoticama koje su ga osvojile i s kojima se ne ustručava dijeliti nježnosti pred cijelim svijetom.

Tako je početkom ovog mjeseca bio podijelio niz fotografija i videa u kojem mu je na egzotičnim Maldivima društvo pravila zanosna crnka čiji identitet nije otkrio, a sada se pohvalio da uživa s misterioznom plavušom koju je odlučio pokazati na Instagramu.

"Mnogi od vas nagađaju i pitaju me tko je je moja princeza, tko je ta djevojka, pa sam napokon odlučio pokazati svoju ljupku princezu", izjavio je Stjepan i objavio snimku dame koja je lice djelomično sakrila šeširom, a u prvom planu našli su se bujni dekolte i široki osmijeh.

Uz to je objavio i snimku u kojoj se vidi njezin odraz u ogledalu luksuznog odmarališta u kojem borave, dok šeće do Stjepana koji ju čeka u bazenu s doručkom u čemu ga nije omeo ni kišni pljusak. No ono što je sve najviše zaintrigiralo ovaj put je fotografija na kojoj poziraju u strastvenom zagrljaju i izmijenju poljupce na pješćanoj plaži, nakon čega je slijedila romantična večera.

Nakon prekida s pjevačicom Jelenom Rozgom 2017. godine Stjepan nije bio u ozbiljnoj vezi, iako je bio viđen i hvalio se druženjima s brojnim ljepoticama.