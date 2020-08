Sofia Richie objavila je nekoliko seksepilnih fotografija na profilu na Instagramu i čini se da joj je to postala glavna zanimacija nakon prekida sa Scottom Disickom.

Manekenka Sofia Richie sa stilom je proslavila 22. rođendan u Meksiku u društvu najboljih prijateljica, a osim što je bila okupirana slavljem dala si je truda da na profilu na Instagramu svom bivšem dečku Scottu Disicku pokaže što je izgubio.

Među posljednjim objavama su one iz luksuznog smještaja u kojem je odsjela, na kojima se hvali svojom zavidnom linijom pozirajući u gornjem dijelu bikinija i dugoj lanenoj suknji. Ipak najviše su lajkova i komentara dobile one fotografije na kojim je samo u badiću.

Zvijezda reality showa "Keeping Up with the Kardashians" 37-godišnji Scott i mlada manekenka definitivno su prekinuli trogodišnju vezu tijekom koje su se stalno svađali i mirili. Odluku o konačnom kraju donio je on, a par navodno više nije ni u kakvom kontaktu.