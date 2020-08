Sofia Richie ovoga je tjedna proslavila 22. rođendan, a dok svi bruje o prekidu sa Scottom Disickom, manekenka je s prijateljicama otputovala na egzotično putovanje.

Manekenka Sofia Richie proslavila je 22. rođendan, a na svom se Instagramu pohvalila svojom sjajnom figurom serijom fotki koju je objavila povodom velikog dana. Otkrila je kako je tulumarila sa svojim prijateljicama, a dok svi bruje o njezinu prekidu sa Scottom Disickom, čini se da Richie bivšem samo pokazuje što propušta.

Mirror javlja kako je kći glazbenika Lionela Richieja za rođendan odvela najbolje prijateljice na izlet na egzotičnu destinaciju, a za to je unajmila i privatni avion.

Zvijezda reality showa "Keeping Up with the Kardashians" Scott Disick i mlada manekenka prije nekoliko su dana definitivno prekinuli trogodišnju vezu tijekom koje su se stalno svađali i mirili. Upravo je Scott prekinuo njihovu vezu, a par navodno više nije ni u kakvom kontaktu.

Razlog konačnom prekidu navodno je prevelika razlika u godinama. Sofia je 15 godina mlađa od Scotta, a na put im je stao i Scottov odnos s Kourtney koji Sofia nije podržavala. Disick je nedavno bio i na rehabilitaciji, no bivši je par cijelo vrijeme bio u kontaktu. Ponovno su ih povezivali u srpnju ove godine, ali njihova veza ipak nije uspjela.