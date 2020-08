Sofia Richie i Scott Disick svojom su vezom punili medijske stupce, no njihovoj je vezi nakon tri godine došao kraj.

Zvijezda reality showa "Keeping Up with the Kardashians" Scott Disick i manekenka Sofia Richie definitivno su prekinuli svoju trogodišnju vezu tijekom koje su se često svađali i mirili.

TMZ javlja kako je upravo Scott prekinuo s mlađahnom manekenkom, a bivši par više i ne razgovara. 21-godišnju Sofiju su paparazzi uhvatili dok je igrala tenis, a nije djelovala nimalo uzrujano. Prate svaki njezin korak, no ona većinu vremena provodi s prijateljima i zabavlja se. Njezini su prijatelji za medije pričali kako se umorila od svađe sa Scottom, a smatraju kako će joj prekid dobro doći.

Njegovi prijatelji s druge strane kažu kako ona nije htjela da njihova veza završi, no Scott je odlučio sve prekinuti. Svakodnevno vrijeme provodi s bivšom suprugom Kourtney Kardashian, a kako kažu, stalno su zajedno zbog djece.

Razlog definitivnom prekidu navodno je prevelika razlika u godinama. Sofia je 15 godina mlađa od Scotta, a na put im je stao i Scottov odnos s Kourtney koji Sofia nije podržavala. Disick je nedavno bio i na rehabilitaciji, no bivši je par cijelo vrijeme bio u kontaktu. Ponovno su ih povezivali u srpnju ove godine, ali njihova veza ipak nije uspjela.