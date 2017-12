Snježana Mehun blagdane će provesti izvan Hrvatske. Sudeći po odjevnoj kombinaciji zaputila se u toplije krajeve.

Snježana Mehun dan prije Badnjaka iskoristila je za bijeg. Uspješna poduzetnica spakirala je svoje kofere i, ako je suditi po odjevnoj kombinaciji, krenula u toplije krajeve.

U seksi crno-bijeloj haljini vlastitog modnog brenda i rozim štiklama Mehun je plijenila pozornost na zagrebačkom aerodromu. No, to nije sve. U blagdanskom duhu na glavu je stavila i rogove. "Do slijedeće godine doviđenja. Neka rođendanski party počne", napisala je Mehun uz fotografiju iz zračne luke.

Njezin prijatelj Neven Ciganović u komentarima je pohvalio roze štiklice i kroz smijeh dodao da su idealne za putovanje. "To je Maja Šuput style. U Dubai odmah na party", zaključila je Snježana i odlepršala na zasluženi odmor.