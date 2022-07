Snježana Mehun Schillinger uživa na odmoru sa suprugom, a on je fotografira u golišavim izdanjima.

Snježana Mehun Schillinger vidno uživa ploveći obalom sa svojim suprugom Franzom Schillingerom, a s odmora objavljuje izazovne slike iza kojih stoji baš njezin partner.

Među njima je i fotka u dvodijelnom bijelom badiću u kojem je Snježana naglasila svoj preplanuli ten i pokazala zavidnu figuru u 50-ima.

"Jel' netko rekao vikend?! Onaj iza kamere i ja! Šteta bi ga bilo kriti. Moj mužić", napisala je Snježana na sljedećoj fotografiji pokazala i Franza u košulji i hlačama, a pratitelji su se zapitali zašto i on nije u kupaćima.

Odmah joj se prva u komentarima obratila Nives Celzijus koja joj je poručila: "Zgodni moji", a Mehun joj je odgovorila: "Hvala maco".

"Neprepoznatljiva", "Prezgodni ste", "Bomba", "Lijepa Snježana", "Baš si pravo zategnuta", "Goriš", pisali su joj ugodno iznenađeni obožavatelji.

Iako djeluje kao snažna žena koja sve može sama, Snježani je ipak najvažnija potpora njezina supruga Franza, a za In Magazin je otkrila i zašto.

"Franz je uvijek velika podrška. Kupio mi je mesni burek prije revije jer je znao da ću past u nesvijest".

Par se vjenčao u rujnu prošle godine na romantičnom otočiću Piškera u sklopu Nacionalnog parka Kornati.

Mladenka je poput moderne princeze iz bajke s kumom i djeverušama doplovila na skupocjenom gliseru, a onda je po kamenjaru i starinskom kozjem putu do svojeg dragog došetala potpuno bosa.

Snježana i Franz svoju su ljubavnu romansu započeli 2018., a početkom 2021. zaručili su se na Maldivima. Uz brojne kvalitete, ovaj je austrijski poduzetnik hrvatsku PR stručnjakinju i vlasnicu modnog brenda osvojio i...

''Hranom, i to je bilo to'', rekla je Snježana u intervjuu za In magazin.

Franz se u Snježanu zaljubio za vrijeme još jedne njihove omiljene aktivnosti - planinarenju.

''Planinarili smo na Sljeme, idemo tamo kad god možemo, i jednom prilikom kad smo se vraćali nazad, bili smo umorni, uzeo sam je u svoje ruke i znao sam da je to to'', ispričao je Franz.

