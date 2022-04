Snježana Mehun pokazala je noge u kratkoj haljini i ljubičastom kaputu na partyju Ladies Open turnira gdje joj je pratnja bio suprug Franz.

Zagrebačka poduzetnica Snježana Mehun svojom je prisutnošću uveličala party povodom Ladies Open teniskog turnira, a na proslavu je stigla s novopečenim suprugom, austrijskim poduzetnikom Franzom Schillingerom.

Mehun je za odjevnu kombinaciju odabrala crnu kratku haljinu u kojoj je pokazala noge, a da dodatno podigne kombinaciju preko haljine je odjenula ljubičasti dugački kaput i zavezala ga u struku.

Njen suprug pozirao je u tamno sivim hlačama, smeđim cipelama i sivom sakou, a par je cijelo vrijeme kamerama upućivao osmijehe.

Par se vjenčao u rujnu prošle godine na romantičnom otočiću Piškera u sklopu Nacionalnog parka Kornati.

Mladenka je poput moderne princeze iz bajke s kumom i djeverušama doplovila na skupocjenom gliseru, a onda je po kamenjaru i starinskom kozjem putu do svojeg dragog došetala potpuno bosa.

Snježana i Franz svoju su ljubavnu romansu započeli 2018., a početkom 2021. zaručili su se na Maldivima. Uz brojne kvalitete, ovaj je austrijski poduzetnik hrvatsku PR stručnjakinju i vlasnicu modnog brenda osvojio i...

''Hranom, i to je bilo to'', rekla je Snježana u intervjuu za In magazin.

Franz se u Snježanu zaljubio za vrijeme još jedne njihove omiljene aktivnosti - planinarenju.

''Planinarili smo na Sljeme, idemo tamo kad god možemo, i jednom prilikom kad smo se vraćali nazad, bili smo umorni, uzeo sam je u svoje ruke i znao sam da je to to'', ispričao je Franz.

