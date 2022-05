Jedan zagrebački lunapark sinoć se pretvorio u modno središte koje su okupirale zvijezde i fashion blogeri. Duchess modna revija proljetno-ljetnih komada bila je pravi cirkus, baš onako kako su je zamislili Snježana Schillinger i Antun Tin Brišar, koji stoje iza ovog poznatog brenda. Zanimljiv je detalj da je vlasnica tog lunaparka poznata domaća pjevačica i glumica s malih ekrana. Koja? Zna Davor Garić.

Lunapark i modna revija u paketu - zabava na kvadrat. Proljetno-ljetne komade brenda Duchess manekenke su prošetale ovom jedinstvenom pistom, a Duchess šefica nije krila zadovoljstvo.

"Jako sam zadovoljna sad kad je sve prošlo. Da si me vidio par sati prije, Tin me vidio, to nije bilo tako. To je jako, jako teško jer je veliki broj ljudi, teško je svima udovoljiti, ja bih htjela da su svi zadovoljni", priznala je Snježana.

"S obzirom da nam je tema bila cirkus, stvarno je bilo svega, pazili smo za ljeto da su to naravno prirodni materijali, ali evo prvi put smo se igrali sa čipkom i Snježana je bila malo skeptična kad je vidjela da sam iz Italije donjeo te bale, ali ja se nadam da je dobro prošlo, ljudi su vidim zadovoljni po reakcijama", dodao je Antun Tin Brišar.

Iako djeluje kao snažna žena koja sve može sama, Snježani je ipak najvažnija potpora njezina supruga Franza.

"Franz je uvijek velika podrška. Kupio mi je mesni burek prije revije jer je znao da ću past u nesvijest", otkrila je Snježana.

A šefica u lunaparku, koji je bio kulisa ove revije, poznata je domaća pjevačica i glumica Sementa Rajhard.

"E da, vi ste zapravo ušli u moj život. Je li vam lijepo? Je li se zabavljate? Ja kad dođem je ''Ok, koja lampica ne radi, gdje su dečki, jesu li svi na poziciji, ajme ne daj Bože da padne kiša, daj popravi ovo....'' Znaš, nema više gušta, ali kad dođem sa svojim djetetom, e onda je to najveći gušt, ona to ne gleda, njoj je sve super i onda je to vraćanje u djetinjstvo", izjavila je Sementa.

Provokativne ili djevičanske, haljine ovog brenda često su i na slavnim Hrvaticama, pjevačicama, glumicama i političarkama.

"Najviše obožavaju našu haljinu na preklop, imamo je naravno i u ljetnoj varijanti od svile, i sad smo je napravili u svim bojama, tako da sad mogu birati koju god žele", poručio je Tin.

Dok je Tin zadužen za dizajn, Snježana u svojem brendu vodi brigu o svakom drugom detalju.

"Ja to prvenstveno radim iz strasti, naravno da radim i iz nekih poslovnih i fainancijskih pobuda, ali u svakom slučaju radim iz strasti, jer ovo ne bi mogao napraviti kad bi napravio samo čistu matematiku, kao što je recimo Franz napravio u svojem poslu", zaključila je.

Jasno je da će brojni modni komadi iz ovog fashion lunaparka, uskoro išetati i na ulice.

