Slavko Sobin na Instagramu je objavio fotografiju s Gabrijelom Pilić s kojom je 2019. godine pobijedio u showu "Ples sa zvijezdama" te joj je poručio da navija za nju i u novoj sezoni.

Glumac Slavko Sobin i plesačica Gabriela Pilić 2019. godine pobijedili su u showu "Ples sa zvijezdama" koji se sada vratio na male ekrane.

Povodom prve emisije nove sezone Slavko je na Instagramu objavio fotografiju sa svojom bivšom mentoricom uz koju joj je poslao svoju podršku.

"Ljubomorno i posesivno navijam za nju do kraja", napisao je u opisu fotke, a Gabriela mu je u komentarima nanizala srca.

U novoj sezoni Gabrieli je partner glumac Marko Petrić s kojim je već u prvoj emisiji oduševila žiri i osvojili su 26 bodova.

Plesačica ne krije i da se ponovno nada pobjedi.

"Uvijek se tome treba nadati, to je ono što me gura naprijed, zapravo ne pobjeda kao takva, nije mi to glavni motiv, nego jednostavno želja da budeš najbolji što možeš biti i da radiš na tome kako treba, da si posvećen tom procesu u potpunosti, to je ono što mene ispunjava. Ako se poklope svi ostali faktori na koje mi ne možemo direktno utjecati, rezultati ne mogu biti loši", kazala je Gabriela za DNEVNIK.HR uoči showa, a tada nam je otkrila i u kakvom je odnosu osala sa Sobinom.

"Ostali smo baš dobri prijatelji i komunikacija nam je takva da bih nas svrstala u kategoriju bliskih ljudi u životu. Ne stignemo se vidjeti koliko bismo htjeli, ali uvijek smo u toku što se događa u životima, i baš osjećam neki suport od njega i dan danas", ispričala je plesačica.

