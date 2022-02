Gabriela Pilić pobijedila je u zadnjoj sezoni "plesa sa zvijezdama" u kojoj joj je plesni partner bio Slavko Sobin, a sada se vraća u show i ne krije koliko je uzbuđena zbog toga.

"Ples sa zvijezdama" vraća se na Novu TV 6. ožujka, a u showu ćemo opet kao mentoricu gledati i pobjednicu iz prošle sezone, plesačicu Gabrielu Pilić.

Ona zbog toga ne krije uzbuđenje, a zadovoljna je i svojom zvijezdom.

"Ma ovaj je show je takvo jedno neopisivo iskustvo da sam doslovno vrisnula od sreće kad su me nazvali da ide opet i da bi voljeli da plešem. Jučer sam prvi puta ušla u studio, skoro sve je na svom mjestu i nisam mogla doći sebi od uzbuđenja, ali onog pravog pozitivnog", rekla je Gabriela za DNEVIK.HR.

"Pripreme idu odlično, jako sam zadovoljna! Super se slažemo i komuniciramo što mi je i najbitnije, lijepo sve razumije i prihvaća i sad smo već polako nestrpljivi da izađemo na plesni podij", naglasila je.

U prošloj sezoni joj je plesni partner bio glumac Slavko Sobin i pokazali su se kao dobitna kombinacija, a uz to iskustvo vežu je samo najljepše uspomene.

"Definitivno nezaboravno iskustvo, i stvarno jedan od dražih trenutaka u karijeri, a i životu općenito! Pobjeda je meni donijela nekakvu javnu potvrdu mog rada u malo širem krugu van našeg plesnog svijeta, što je zapravo nakon uspješne sportske natjecateljske karijere došlo kao točka na i, da ljudi znaju tko sam i čime se bavim i na koji način to radim", kaže Gabriela koja se pobjedi nada i u novoj sezoni.

"Uvijek se tome treba nadati, to je ono što me gura naprijed, zapravo ne pobjeda kao takva, nije mi to glavni motiv, nego jednostavno želja da budeš najbolji što možeš biti i da radiš na tome kako treba, da si posvećen tom procesu u potpunosti, to je ono što mene ispunjava. Ako se poklope svi ostali faktori na koje mi ne možemo direktno utjecati, rezultati ne mogu biti loši", smatra plesačica.

Sa Sobinom je nakon showa izgradila i jedno pravo prijateljstvo.



"Ostali smo baš dobri prijatelji i komunikacija nam je takva da bih nas svrstala u kategoriju bliskih ljudi u životu. Ne stignemo se vidjeti koliko bismo htjeli, ali uvijek smo u toku što se događa u životima, i baš osjećam neki suport od njega i dan danas", govori nam Gabriele.

A kada bi mogla izabrati bilo koju zvijezdu za plesnog partnera u showu, bez dvojbe bi to bio holivudski miljenik žena.

"Moj odgovor je uvijek Brad Pitt", priznaje.

Gabriela je jedna od naših najtrofejnijih plesačica, no medalje i pehari nisu ono što pamti.

"Ma nabrajam uvijek jedno te isto, guglajte", šali se i dodaje: "Na kraju pamtiš samo kako si se osjećao u kojem trenutku, to se urezuje, a ne mjesta i rezultati."

Gabriela je u dugogodišnjoj vezi s partnerom Marinom Komadinom, no detalje ne voli otkrivati, kao ni hoćemo li uskoro čuti vjenčana zvona.

"Intimna pitanja bih voljela zadržati za sebe, hvala. Svi ćete na vrijeme biti obaviješteni ako se ja budem udavala, a možda i nećete, haha, uvijek su mi ove fore s bijegom bile cool", kaže.

Osvrnula se i na komplimente kojima je na Instagramu obasipaju njezinih preko 10 tisuća pratitelja.

"Ne obazirem se na komentare na društvenim mreža, želim ostati psihički normalna osoba, a smatram da to sve danas i nije bas normalno. Kako na negativne komentare, tako si ni ne dajem na važnosti niti punim ego s pozitivnima, ljudi danas zaborave što su napisali na tome nakon pola minute", smatra.

Gabriela Pilić završila je stručni studij na Kineziološkom fakultetu te time postala prvi stručni prvostupnik trenerske struke plesa u Hrvatskoj. U razdoblju od 2006. do 2015. osvojila je ukupno 16 naslova prvaka Republike Hrvatske u najvažnijoj kategoriji odraslih u latinoameričkim, standardnim i kombinaciji deset plesova u paru s Ištvanom Vargom te par naslova u mlađim kategorijama. Redovito su predstavljali Hrvatsku na svjetskim i europskim prvenstvima te međunarodnim natjecanjima. Plasiravši se 2012. godine u top 10 parova na svjetskoj rating ljestvici u kombinaciji deset plesova, ostvarila je status sportaša prve kategorije te bila stipendirana od Grada Zagreba. Hrvatski sportski plesni savez dodjeljuje joj plaketu za najtrofejniju plesačicu u dotadašnjoj povijesti rada Saveza. Članica je hrvatske plesne reprezentacije tijekom svoje cijele natjecateljske karijere.

Danas je članica trenerskog tima reprezentacije Hrvatske i uspješno trenira mlade sportske plesne parove, od kojih su neki već višestruki državni prvaci. Osim sportskog dijela uživa i u podučavanju plesne rekreacije za žene Ladies latin, koja je svakog dana mnogobrojnija, te individualne rekreacije za parove, kao i pripremi mladenca za prvi ples.

