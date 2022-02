Marka Petrića gledat ćemo u popularnom showu "Ples sa zvijezdama", a svoja očekivanja i tajne adute ovaj je mladi glumac otkrio u razgovoru za DNEVNIK.hr.

Mladi i talentirani hrvatski glumac Marko Petrić vraća se na male ekrane, i to u jednoj sasvim novoj ulozi, u kakvoj ga dosad još nismo imali priliku gledati. Naime, 34-godišnji Marko bit će jedan od natjecatelja nove sezone showa "Ples sa zvijezdama", koji se uskoro vraća na male ekrane.

S Markom smo razgovarali o njegovu sudjelovanju u showu, kojemu se jako veseli, a odmah u početku nam je otkrio što ples zapravo za njega znači.

"Ples je za mene način izražavanja emocija, podsvjesna reakcija na glazbu, bilo udaranje ritma nogom ili diskretno ljuljanje glavom ili svjesni pokreti koje tijelo jednostavno mora napraviti kad čuje glazbu", zaključio je Marko.

A evo što misli koji stil mu ide najbolje i zašto.

"Zasad mislim da mi ne ide niti jedan stil. Ta je faza. Malo je prerano za to pitanje, pitajte me za dva tjedna", poručio je i dodao da se svih stilova podjednako pribojava jer ih još nije ni prošao sve.

No Marko ima i svoj tajni adut za prolaz u daljnje natjecanje.

"Odličnu mentoricu. Nije baš tajna da je već jednom osvojila show", zaključio je.

Marko je otkrio i što očekuje od showa i plesne partnerice.

"Od showa očekujem prvenstveno dobru zabavu, puno uzbuđenja i puno novih pokreta s kojima ću se moći praviti važan na svadbama. A od plesne partnerice očekujem toleranciju, strpljenje i razumijevanje, a ako toga ne bude, očekujem da nosi boksačke rukavice od 20 unca i da ne udara u lice", našalio se glumac.

Marko je veliki ljubitelj vježbanja i vodi zdravi život, a na Instagramu možemo vidjeti da je stvarno u odličnoj formi. Pitali smo ga dobiva li često pohvale i komplimente obožavateljica na taj račun i obraćaju li mu se na ulici.

"Cijeli život se bavim sportovima, i to zbilja jer to volim. Nije, kao, da moram ulagati ekstra trud da bih se motivirao. A onda nekako s tim ide i san, zdrava prehrana i tako dalje. Tu i tamo padne neka pohvala od ekipe iz teretane, ali rijetko. Moram vam, nažalost, razbiti mit, naime, žene zapravo ne zanimaju mišići, pa tako, ako se i desi da tu i tamo dobijem kompliment, to definitivno nije na račun mišića. A i ne znam o kojim mišićima pričamo. Imam 67 kilograma. A ako ostanem dugo u showu, s obzirom na tempo proba, možda dođem i do 60 kilograma", zaključio je sa smiješkom.

Kada smo kod žena, Markovo je srce osvojila jedna od naših najljepših plesačica Tina Walme. Znamo da ne voli otkrivati previše detalja iz ljubavnog života, ali zanimalo nas što ga je kod Tine prvo privuklo?

"U pravu ste, ne volim otkrivati detalje iz ljubavnog života. Tina je predivna osoba na mnogo razina. I neka na tome ostane", kratko nam je odgovorio.



Marko je zaljubljen u svoj posao, no da nije glumac, kojim bi se poslom najradije bavio i zašto?

"Kao klinac sam htio biti veterinar, a sad ću dati klišejizirani odgovor - kroz glumu se zbilja mogu dotaknuti i tumačiti toliko raznih zanimanja, pa makar i na nekoj površnoj razini", izjavio je.

A s kojom bi holivudskom zvijezdom jednog dana volio surađivati da mu se pruži prilika?

"S Cate Blanchett jer je predivna glumica, s DiCapriom jer mi djeluje zabavno i također je vrhunski glumac koji niže hit blockbuster za blockbusterom", priznao je Marko.

Za kraj nam je otkrio ima li možda neki skriveni talent koji domaća javnost dosad nije uspjela upoznati?

"Mogu svirati bilo koju melodiju lupkajući se prstom po vratu", pohvalio se Marko, čijim se plesačkim avanturama već sada veselimo.

