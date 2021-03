Slavko Sobin objavio je video na kojem radi sklekove i pokušao potaknuti svoje pratitelje da odrade zanimljiv izazov uz jednu pjesmu.

Slavko Sobin naporno trenira da bi imao isklesano tijelo s kojim privlači pozornost, a zbog toga mu nije teško ustati ni u pet ujutro.

36-godišnji glumac je podijelio snimku na kojoj radi sklekove i pokušao potaknuti svoje pratitelje na Instagramu na jedan zanimljiv izazov.

"Jeste ikad probali Bring Sally up Push up challenge? Mislim ovo nije to, ovo je random video sklekova, nego me podsjetilo - znači pustiš 'Bring Sally up', svaki put kad kaže down ideš dolje, kad kaže up ideš gore, između stojiš tamo gdje jesi. Nekad davno kad sam čuo prvi put za to, rezultat je bio poražavajuć. Probam ujutro vidjeti kako sad stojim. Ako i vi probate, ajde objavite i tagajte me da vidim. I teža i lakša (koljena na podu) varijanta se prihvaćaju, koju god varijantu inače radite, probajte s tom", napisao je Slavko koji je na Instagram storyju podijelio fotografiju iz teretane malo prije šest sati ujutro.

Ubrzo su se ispod njegovog videa zaredali zanimljivi komentari.

"Jesam. Usput, nisi mi nešto", napisala mu je Viktorija Rađa.

"Divno je biti nekome nešto, al' meni je divno biti tebi sve, tako da je ok. Jesi snimila? Gdje je? Dokazi", odgovorio joj je Sobin

"Probala sam samo down", našalila se njegova kolegica Ana Begić Tahiri s kojom glumi u seriji Nove TV "Dar Mar".

"Diši", "Definitivno ću probat!! Komentiram samo da imam napismeno sebi obećanje", "Opa", "Čovjek zvijer", "Bravo, momčino", "Samo jako, legendo", komentirali su ostali pratitelji.