Simona Mijoković aktivirala je profil na Instagramu nakon pet godina i pojasnila zašto je donijela takvu odluku.

Simona Mijoković odlučila je ponovno aktivirati svoj profil na Instagramu, i to nakon dugih pet godina, a svoju je odluku pojasnila i u podužem statusu koji je objavila na Facebooku.

"Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji. Osjetila sam u srcu da ovo podjelim. Prije četiri dana opet sam aktivirala svoj stari profil na Instagramu. Na poticaj srca i par osoba, rekla sam si: 'ajd' idem upaliti, iako ne znam što mi to treba'. Kada sam se prije pet godina maknula s njega bilo je to najviše zato jer me ' duhovno gušio'. Nikako se nisam mogla 'pronaći' da budem na njemu. Sve je bilo previše svjetovno. I kako da da ga sad opet palim? Hm.. razmišljala sam. Ali u srcu je bio poticaj. I nakon dva dana napisala sam anketu (ovdje na story) da što mislite hoću li ostati ili još brže opet ugasiti. Moja prijateljica Renata znala je da sam to napisala sigurno jer već aludiram na gašenje istog. Piše mi i kaže nemoj, pa tek si otvorila. Možda nekog i dotakneš tamo s riječju svjedočanstva. Ne znam, ne osjećam taj 'žar' da budem tamo pričam joj. I dobivam poruku od druge predivne duše Irene, da joj drago da sam otvorila profil (aktivirala stari iako sve slike obrisala još prije 5 god, stavljala sam većinom o make up-u, kako sam tada aktivno šminkala i hodočašća gdje sam bila) i da mi preporuča da zapratim Marijine apostole. Da utorkom mole uživo Krunicu sedam Marijinih žalosti. I sinoć mi Instagram pošalje poruku - Marijini apostoli emitiraju uživo. Inače kada su navečer online molitve meni je jako teško uz djecu moliti online jer su i glasni, živahni i jednostavno ne daju ti.

Ali jučer sam upalila online da vidim, pitala muža jel mogu molit s njima online rekao je da mogu, da će on pripazit na djecu, iako su svi stalno bili oko mene, ali većinom u tišini. Dragi prijatelji ja do sada NIKADA nisam osjetila takvu milost i pomazanje, mir i radost u molitvi online. Predivan vrsni, Isusov i Marijin, bračni par Jakić predstavili se i oni su maknuli kameru da se ne vide oni - nego Isus i Gospa su u središtu. Ta Njemu i pripada sva čast i slava. Inače osobno molim sedam Marijinih žalosti od svete Brigite, evo devet godina i nešto. Svim srcem radujem se ponovnoj molitvi, a svima koji imate Instagram preporučam od sveg srca da zapratite i molite naravno na stranici Marijini apostoli. Ako sam i mislila opet ugasit Instagram, ( za) sada ga neću. Jer Gospodin mi je nešto čudesno sinoć učinio i progovorio u molitvi po našoj Majci Mariji kod Marijinih apostola. Isuse hvala Ti", napisala je Simona na svojem profilu na Facebooku.

"Sve je dobro što se dobro koristi", "Predivno možda nekoga i potakne na molitvu", "Ljubim te svim srcem. Nek je blagoslovljeno i plodonosno", "Bravo Simona!", "Već vidim dobru ekipu u toj krunici, grlim te Simona", "Bravo mila", "Draga Simonica, uvijek volim čitati Vaše duhovne postove. Bog Vas čuvao", "Radosna zbog tebe", "Stvarno imaš veliko srce i ljubav za Boga", poručili su joj prijatelji u komentarima.

Simone se i danas mnogi sjećaju kao Simone Gotovac dok je sa suprugom Antom žarila i palila domaćim medijskim prostorom, no posljednjih deset godina živi potpuno drugačije, u molitvi i obiteljskoj idili sa suprugom Stanislavom i četvero djece u Austriji.

