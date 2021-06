Simona Mijoković povodom 37. rođendana u emotivnoj objavi progovorila je o svom nekadašnjem načinu života.

Simona Mijoković, koja vodi miran život u Linzu s mužem Stanislavom Mijokovićem (55) i djecom, proslavila je 37. rođendan i tim povodom napisala emotivnu objavu na Facebooku.

"Sjećam se svog 28 rođendana. Bio je na Taboru. Prvi put s Isusom, u sakramentu svete pričesti i ispovijedi. Rođena iznova, novi život Božjom milošću je (za)počeo. Ostavila sam društvo od prije, mnogi su me se tada i odrekli, i Gabi i ja ostale smo potpuno same. Ali nismo bile same jer dobile smo stostruko u novim prijateljima, novim obiteljima. Ljudima koji su me svim srcem prihvatili i nikad mi nisu spomenuli moju prošlost da bi me osuđivali. Proslavili smo kod naše Mime, koja je danas moja vjenčana kuma. To je bio prvi rođendan bez pijanstva i droge. Prvi rođendan u milosti Božjoj! Od tada je svaki rođendan blagoslovljen. Isuse, hvala Ti", napisala je Simona.

"Ali do tada je svaki rođendan bio u tami grijeha i zla. Svaki je bio u tami droge i pijanstva. Danas radosno svjedočim o tome jer upravo to je prošlost - koja je prošla. Svaka želja mog rođendana u prošlosti bila je da nađem 'ljubav'. Pravu osobu valjda, tako sam mislila!

I svaki rođendan prošlosti puhala bih svjećicu maštajući kako želim 'ljubav', da me netko voli, da sam nekom 'važna'. I tražila sam ljubav stalno...Na krivim mjestima u krivim ljudima, tražila sam ljubav u svemu onome što nije ljubav, bila zavedena misleći da ću je pronaći, ali nisam. Samo sam padala sve jače i dublje u ponor grijeha. Sve dok me Božja ljubav nije pronašla, dotaknula i podignula iz blata. Sada je 9 godina i 4 mjeseca otkako ljubljenog Isusa slijedim i vjerujem i živim za to, da Ga slijedim do svog posljednjeg daha na zemlji. Kada će to biti, ne znam!" dodala je.

"Danas s 37 godina radosno mogu zahvaljivati što unatoč 'kulturi smrti' koja se tako često promovira u svijetu, moje malo srce uvijek je otvoreno za život. Unatoč teškim trudnoćama, moje malo srce beskrajno zahvaljuje Bogu na daru hrabrosti i snazi da kažem Životu - da! Jer danas moje srce kuca poradi mog - Da, evo me, Gospodine! Dolazim vršiti volju Tvoju i gledam sve ono što sam nekog maštala i puhala svjećice u mojoj prošlosti. Danas gledam Ljubav za kojom sam toliko čeznula", istaknula je iskreno Simona u svojoj podužoj objavi.

Inače, Simona iz prošlog braka s Antom Gotovcem ima kćer Gabrijelu (14), dok je sa sadašnjim suprugom Stanislavom, s kojim je nedavno proslavila petu godišnjicu braka, dobila sina Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu. Simona je rodila Zvjezdanu, četvrto dijete u srpnju prošle godine, a trudnoću je uspjela sakriti od javnosti.