Ekskluzivno za IN magazin o svojem je životu sasvim otvoreno progovorila Simona Mijoković, koje se mnogi sjećaju kao Simone Gotovac dok je sa suprugom Antom žarila i palila domaćim medijskim prostorom.

Posljednjih deset godina Simona živi potpuno drugačije, u molitvi i obiteljskoj idili sa suprugom Stanislavom i četvero djece u Austriji. Inspirativnu priču o svojem putu na kojem je upoznala Isusa Simona je ispričala Davoru Gariću za IN magazin.

Oni koji su se imali priliku naći sa Simonom u društvu slažu se da se pored nje čovjek nekako napuni pozitivnom, dobrom energijom i osmijeh je odmah na licu.



''Bogu hvala i slava. Moje srce uvijek svjedoči da se osjećam dobro, prije svega zahvalno jer u zahvalnosti su sve one milosti koje nam Gospodin daruje. Zahvalna sam na svemu što sam prošla, na svemu što mi je Gospodin darovao i na svemu što danas živim'', govori Simona.

A kako danas izgleda njezin život u Austriji u Linzu?



''Radosno izgleda, ali uvijek tako svjedočim. Roditeljstvo, majčinstvo je jedna velika žrtva, sebe darujem, odricanje... ali najveći blagoslov. Nema većeg blagoslova od onoga kada vidim svoju dječicu, kada mi se raduju, kada ih odgajam, kada ih učim o vjeri, kada su oni kraj mene, kada sam ja i majka, i njihova domaćica, i kuharica, i čistačica. Sve u jednom sam, za njih, s njima i koračamo polako, iz dana u dan strpljivo'', kaže.



Kako je izgledao taj trenutak kad je upoznala Isusa i kad je shvatila da je to put kojim želi ići?



''Ante mi je rekao za Tabor i da dođem pateru Zvjezdanu. Obraćanje je proces koji traje cijeli život, ono prvobitno je 'Da, dolazim, Gospodine, dolazim vršiti tvoju volju', gdje obraćanje predajemo u sakramentu svete ispovijedi životne, ali onda je borba, idemo korak po korak. Gradimo kuću ciglu po ciglu, tako gradimo naš život s Gospodinom sve do cilja, do one vječnosti gdje nas on čeka sve zajedno da dođemo. Odmah sam povjerovala jer moja duša... Tjelesno sam služila svijetu, tijelu, đavlu, služila sam grijesima ovog svijeta, živjela sam na dnu grijeha, ponoru zla i grijeha, ali moje je srce uvijek vapilo, uvijek sam željela novi život, tražila sam ga uvijek i u muškarcima i u društvu, izlascima, u svemu sam tražila taj novi život, nekoga tko će me spasiti. Želim nekog tko će me spasiti, a to je mogao biti samo naš Otac koji je poslao svojeg sina da me spasi'', priča Simona.

Anti je oprostila, a u jednom je intervjuu rekla da je svega bilo, ali u konačnici on ju je upoznao s ovim novim životom.



''Ante me doveo na Tabor i moje malo srce uvijek će mu biti zahvalno na tome i uvijek molim za Antu, u kontaktu smo. Ante će uvijek biti u mom srcu i mojoj molitvi i zahvali jer upravo kroz njega Otac nebeski djelovao je da dođem na Tabor, da me spasi Bog moj, da me ozdravi, da me oslobodi i daruje mi predivnog muža, dječicu i da se danas zaista trudim biti brižna majka, a prije svega vrsna žena. Vrsna žena koja ima stav Božji, koja ljubi Boga iznad svega, a bližnjega kao samoga sebe. I da oprašta do kraja uvijek'', priča Simona.



Što je na tom putu bilo najteže?



''Borila sam se, dugo sam se borila, bilo je tu napada ljudi i od okoline. Ne dotiče me ništa što će netko reći za mene, što sam bila i što sam radila jer moje srce samo o tome svjedoči. Sv. Augustin kad su ga jednom napali - bio si bludnik, bio si sve, nabrajali su mu sve, rekao je: 'Istina je, bio sam to sve i bio sam još gori!' Tako i ja za sebe kažem: 'Bila sam sve to što pišete po portalima, svuda, ali bila sam još i gora!' Ali zamislite tu Božju veličinu, ljubav i dobrotu koja je rekla: 'Simona, opraštam ti, idi i ne griješi više!' I to je moje malo srce zaista shvatilo, Otac nebeski mi je oprostio. Njegov sin, duh sveti mi je darovao novu snagu, novi mir da zaista mogu ići svjedočiti u ljubavi i miru, i sva ona progonstva i sve ono što mi je bilo teško na tom putu, sva ona kamenja koja su me spoticala, postali su moj mostić da idem još bolje, još snažnije i da svakog čovjeka ljubim'', govori.



Kakav je plan i program, što si je zacrtala za neku blisku budućnost?



''Želja mi je da opet idem raditi kao make-up artist u Austriji. To mi je želja, šminkanje je moj hobi, volim šminkati. Ja sam kao slikar, volim ukrašavati lica, ali puštam Božjoj providnosti sve. Moj muž i ja otvoreni smo životu, ja imam 37 godina, mlada sam još. Ako je očeva volja za još djecom, mi smo otvoreni uvijek tome'', kaže.



Koji je njezin savjet, ideja, neka misao vodilja koja nju vodi kroz život, a koja bi pomogla našim gledateljima da se, ne sutra nego već danas, osjećaju bolje, da žive bolje, da možda ako su malo skrenuli s puta dođu na onaj pravi?



''Od sveg srca, što moje malo srce može savjetovati jest da se mole jer Bog čuje svaku molitvu, Bog čuje svaki vapaj. I svaki vapaj dolazi do njega, svaki'', zaključila je Simona.

Razgovor pogledajte u našem videu, a drugi dio donosimo sutra!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.