Shia LaBeouf i njegova supruga Mia Goth odmaraju u susjednoj Italiji, a glumica je bez problema prošetala po balkonu bez grudnjaka.

Glumački par Shia LaBeouf i Mia Goth trenutno uživaju na odmoru u susjednoj Italiji u mjesto Portofino, a paparazzi su ih uhvatili na balkonu njihova apartmana.

Shia je sjedio za stolom i tipkao na laptopu, a potom je supruzi pomogao zavezati gornji dio kupaćeg kostima. Ona prije toga nije imala problema prošetati gola po balkonu, a u naručju je držala i njihovu 5-mjesečnu bebu Isabel.

''Imam djevojčicu Isabel, stara je pet mjeseci i tek se počinje razvijati, odlično je!'' izjavio je glumac za eNews u kolovozu.

Trudnoća supruge Mie bila je obavijena velom tajne, a ništa drugačije nije bilo ni kada se djevojčica rodila. Svjetski mediji su vijest prenijeli početkom veljače ove godine, a par iza kojeg je turbulentna povijest ništa o tome nije komentirao.

Mia i osam godina stariji Shia upoznali su se 2012. godine na snimanju kontroverznog filma "Nimfomanka", gdje su se zaljubili snimajući scene seksa i započeli vezu. No ruže im nisu dugo cvjetale i njegovo problematično ponašanje dolazilo je sve više do izražaja, isto kao i ovisnost o alkoholu i drogama.

U lipnju 2015. godine u Entertainment Tonightu objavljen je video u kojem glumac jasno govori kako bi najradije ubio djevojku Miju, i to pred stanovnicima jednog njemačkog grada koje je sreo u šetnji, nakon što se s Mijom žestoko posvađao. No godinu dana kasnije vjenčali su se u Las Vegasu, što je on potvrdio u showu Ellen DeGeneres, iako prema zakonu države Nevade, njihov brak navodno nije bio legalno sklopljen.

2018. godine, par je odustao od braka i objavio službenu vijest da razvode.

Nakon toga mirili su se i prekidali više puta tijekom godina, a Shia je u međuvremenu bio u vezi s glazbenicom FKA Twigs i glumicom Maid Margaret Qualley.

FKA Twigs ga je nakon prekida tužila za seksualno zlostavljanje, napad i nanošenje emocionalne boli, a Margaret je za Harper's Bazaar izjavila kako vjeruje u njezine optužbe.

