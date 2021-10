Sharon Stone pokazala je nevjerojatnu liniju na jednom snimanju na jugu Francuske, a seksi prizore snimili su i paparazzi.

Paparazzi su ovih dana uhvatili holivudsku glumicu Sharon Stone na snimanju jednog editorijala na jugu Francuske, a poznata ljepotica još je jednom dokazala da joj, što se izgleda tiče, nema ravne.

63-godišnja glumica zablistala je u crnoj pripijenoj haljini dok se izvijala na jednoj plaži, a zanimljivi prorezi otkrili su njezinu savršenu liniju. Sjajno raspoložena Sharon nije se bunila na pažnju fotografa koju je dobila, a sudeći po fotografijama, odlično se zabavila.

Stone je već nekoliko dana u Europi, a nedavno se pojavila i na dobrotvornoj projekciji novog filma o Jamesu Bondu "No Time To Die" u Monte Carlu, i to u društvu princa Alberta od Monaka. Mnogi su onda komentirali da ih Sharon neodoljivo podsjeća na Albertovu suprugu, princezu Charlene, koja je navodno prije nekoliko mjeseci pobjegla od njega u Južnu Afriku.

Lijepu glumicu fotografi već godinama prate u stopu, a svaki put kada stane pred njih očara svojom pojavom. U jednom od nedavnih intervjua za WSJ otkrila je u čemu se krije tajna njezina mladenačkog izgleda i minimalne promjene iz vremena kada je bila na vrhuncu slave. Ispričala je kako neki od njezinih trikova uključuju konzumaciju voća za doručak, plivanje u bazenu, san od osam sati, vježbanje te kupka u soli iz Mrtvog mora i u biljci zvanoj arnika.

"Moj omiljeni doručak je lubenica s feta sirom i mentom, s maslinovim uljem, solju i paprom. Uz to još obično pojedem tost od kiselog tijesta bez glutena i popijem biljni čaj. Nisam vježbala desetljećima, ali to se promijenilo", otkrila je Sharon i dodala kako puno vremena provodi u bazenu svoje vile na Beverly Hillsu.