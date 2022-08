Shakira je navodno bila u tajnoj vezi s Rafaelom Nadalom, koji je bio glavna zvijezda njezina glazbenog spota za pjesmu "Gypsy".

I dok cijeli svijet već neko vrijeme bruji o raspadu veze Shakire i Gerarda Piquea, u španjolske je medije procurila vijest o njezinoj navodnoj aferi koju ju imala prije nekoliko godina, i to s još jednim popularnim sportašem.

Riječ je o tenisaču Rafaelu Nadalu, koji trenutačno čeka svoje prvo dijete sa suprugom Mery Perello, a detalje njegove afere iz 2009. godine objavio je novinar Jordi Martin. Prema njegovim tvrdnjama, sve je počelo na snimanju Shakirina spota za pjesmu "Gypsy"b u kojoj je upravo on imao glavnu ulogu.

Shakira je tada bila u navodnoj vezi s kolegom Alejandrom Sanzom, a Rafael s današnjom suprugom. Romansa ovog para traje 17 godina, a da u obitelj stiže prinova, počelo se nagađati kad je Mery počela nositi širu odjeću, no par nije nikad ništa komentirao, čak ni kada je vijest objavio španjolski magazin Hola! Mery i Rafael bili su u vezi 14 godina prije nego što su se vjenčali 2019. godine.

Mery je inače poznata po tome što jako rijetko ili uopće ne istupa u javnosti. Oboje su tajanstveni i ne vole se hvaliti svojim lagodnim životom. Mery čak ni ne putuje na mečeve s Nadalom jer, kako je jednom izjavila, to ne bi bilo dobro za njega ni nju.

"On treba prostora kad se natječe. I sama ideja da sam cijeli dan negdje oko njega u tim trenucima me guši, a isto tako, on bi se tada sigurno cijeli dan brinuo za mene. Kada bih ga svugdje slijedila, postojao bi veliki rizik da se više ne bi ovako dobro slagali", rekla je jednom prilikom Mery, koja ni najmanje nije tipična žena sportaša. Ne voli skupocjenu odjeću, a radi kao voditeljica projekata Nadalove humanitarne organizacije.

O navodnoj aferi glavni se akteri zasad nisu oglasili, a vrijeme će pokazati hoće li odlučiti komentirati svoj odnos.

