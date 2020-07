"Jednom me, negdi u lito 2001., zamolio da umjesto njega održim koncert u Veloj Luci. Rekla san 'ne mogu', a on je reka 'al' ja ne mogu više od tebe", napisala je Severina u objavu posvećenoj Oliveru.

Brojne domaće zvijezde prisjetile su se legendarnog Olivera Dragojevića na godišnjicu njegove smrti, a uspomene s pjevačem podijelila je i Severina. Na Instagramu je napisala kako je Olivera voljela kao glazbenika i kao osobu.

"Više puta smo zajedno putovali, smijali se, vozio je brzo... Jednom me, negdi u lito 2001., zamolio da umjesto njega održim koncert u Veloj Luci. Rekla san 'ne mogu', a on je reka 'al' ja ne mogu više od tebe'. I tu me je šarmira, ima je šarma, i otišla san pivat (u japankama, jer sam do njega svratila s plaže)... Ljudi su došli slušati Olivera, ja sam im objasnila situaciju i svi su se smijali. Ovo nije taj koncert, ovaj je održan u nekom klubu u dijaspori prije dvi godine, nešto malo prije nego je On otiša ća... Svi, svi mi volimo zapivat njegovu pismu... Jer ljudi su ga svugdi volili i volimo ga svi... Zauvik (si tu)...", napisala je Severina u emotivnoj objavi uz video u kojem pjeva "Cesaricu" na jednom od svojih koncerata.

Legendarni pjevač preminuo je nakon teške borbe s karcinomom pluća u 71. godini života. Iza sebe je ostavio neutješnu suprugu Vesnu, sinove Dina, Davora i Damira te petero unučadi, ali i brojne ožalošćene kolege s estrade među kojima je bio omiljen.