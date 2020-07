Prošle su dvije godine, no hrvatska glazbena scena zauvijek će biti dužna Oliveru zbog brojnih postignuća koje je za karijere ostvario. Njegove kolege ispričale su nam uspomene koje ih vežu za legendarnog pjevača.

Omiljeni Oliver Dragojević svoje je oči zauvijek zatvorio u ranim jutarnjim satima 29. srpnja 2018. godine. Legendarni pjevač preminuo je nakon teške borbe s karcinomom pluća u 71. godini života.

Iza sebe je ostavio neutješnu suprugu Vesnu, sinove Dina, Davora i Damira te petero unučadi, ali i brojne ožalošćene kolege s estrade među kojima je bio omiljen. Taj dan proglašen je Danom nacionalne sućuti, a na ispraćaj u Split stiglo je nekoliko desetaka tisuća ljudi koji su napravili spektakl koji će se još godinama pamtiti i prepričavati.

I ove godine u spomen i sjećanje na Olivera u Veloj Luci, od 27. do 31. srpnja, održava se manifestacija s ciljem očuvanja bogatog naslijeđa koje nam je svima ostavio.

"Iako je za našu obitelj taj dan posebno težak, osjećamo ponos kada vidimo s koliko ljubavi svi pristupaju takvom događaju. Ne želimo nikoga izdvajati, jer svi uključeni daju maksimum, najmanje što mi familija možemo je svima se neizmjerno zahvaliti. Posebno nas veseli to što je glazba u prvom planu, kako bi i on sam htio. Bez obzira što mi, familija, nismo u organizaciji tih događanja, upoznati smo sa svim i to još jednom pokazuje koliko poštovanja imaju svi prema njemu. Hvala svima i nadamo se da je ovo tek početak jedne lijepe muzičke i ljudske priče", poručili su iz obitelji Dragojević.

"Osobno bih volio da Vela Luka bude mjesto druženja i prisjećanja na Olivera taj dan u godini, mjesto kad će svi moći biti bolji i jednostavniji ljudi, sjediti na rivi, zažmiriti i uživati u "Magadaleni“ ili "Galebu“, rekao je Ante Gelo.

"Oliver nam svima jako fali, jer je njegov gubitak u svakom smislu nenadoknadiv. Uvijek će nam nedostajati sa svojim šarmom, sa svojom pojavom i sa svojim glasom. Međutim, uz osjećaj tuge, u meni se istovremeno miješaju i osjećaji sreće, ponosa i velike radosti, jer ćemo samo nekoliko stotina metara od njegove kuće moći raditi ono što je on najviše volio, a to je pjevati, sjediti za klavirom i uživati u muzici i uživati u životu. Izuzetno sam sretan što sam dio ekipe koja će ove godine biti na večeri posvećenoj Oliveru. I nadam se ću biti još puno, puno puta", kaže Petar Grašo.

"Za mene je velika čast biti dio te priče. Meni nije to samo koncert, to je puno uspomena, cijelo djetinjstvo, ljetovanja, zezancije, tuge i sriće... Jednostavno me sve veže za ovaj koncert koji će, siguran sam, biti prepun emocija iz pjesme u pjesmu", ističe Petar Dragojević.

Prošle su dvije godine, no hrvatska glazbena scena zauvijek će biti dužna Oliveru zbog brojnih postignuća koje je za karijere ostvario. Surađivao je s brojnim kolegama, koje imaju samo riječi hvale za jednog od najboljih glazbenika s ovih prostora.

"Oliver je uporno htio pjevati pjesmu s ploče Magazina, "Što će meni ovaj dar", ali ta pjesma je već bila objavljena, no njemu to nije smetalo. Našli smo se jedne večeri, malo se i popilo pa sam mu rekao da ću mu napraviti istu takvu pjesmu, ali različitu. Tako je i bilo te je nastala pjesma "Dvaput san umra". Svemu tome je prethodila naravno žučna rasprava i blago pijanstvo, ali s Oliverom je svaki dan bila neka anegdota, ne mogu se ni sjetiti svih. Suradnja za pjesmu "Neka se drugi raduju" slučajno se dogodila, a bilo je to za 30. Splitski festival. Za Olivera je to bio emotivan trenutak jer mu je najbolji prijatelj preminuo nekoliko dana prije nastupa, a ta pjesma govori upravo o čovjeku koji umire", ispričao je Tonči Huljić za DNEVNIK.hr.

"Ne poznajem nikoga tko nije volio Olivera. On je postao legenda za života. Skroman beskrajno šarmantan i najkompletniji muzičar ovih prostora. Olivera sam zavoljela dok ga još nisam upoznala. Bio je prema meni brižan poput očinske figure. Jednom smo zajedno gledali u Splitu neki sportski događaj. Ja sam prokomentirala kako je neka cura u publici lijepa, a ona je bila zaručnica jednoga od sportaša. Oliver je na to rekao: "Nina.. Aj muči. Da ti sidiš tamo i da si mu ti cura svi bi rekli asti mu je lipa ova mala.” Stalno ga se sjetim i nosim ga s velikim poštovanjem i ljubavlju u svome srcu", rekla nam je Nina Badrić.

"Prvi puta radio sam sa Oliverom 2010 godine kada je snimio moju “Prije sna”. Kada sam čuo kako pjeva tu pjesmu shvatio sam da je on svemir nekoliko svjetlosnih godina dalje od svega što sam do tada radio i rekao sam mu tada da bi svaku pjesmu koju napišem trebao prvo on otpjevati. Skromno me pitao “zašto?”. Kasnije smo snimili “U mom zagrljaju”, po pjesmi “Do kralja vrimena” zove se i jedan “The best of” album, a od svih sjećanja ostat će mi naš zadnji susret u Splitu kada smo snimali “Ako voliš ovu ženu”. Taj dan dočekao me na dogovorenom mjestu 15 minuta ranije, pokazivao mi je sobu u kojoj se rodio (danas hotel Cornaro), pričao o životu, obitelji, prijateljima, svojoj ljubavi prema moru i mnogim divnim stvarima koje je smatrao pravim životnim vrijednostima. Nevjerojatna mi je čast imati pjesme u opusu takvog velikana, ali još veća stvar je neprocijenjivo iskustvo suradnje u studiju. Dan danas kada pišem pjesme često se zapitam kako bi to Oliver pa promijenim nešto poučen tim neprocijenjivim iskustvom", ispričao nam je Branimir Mihaljević.