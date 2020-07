Oliver Dragojević proslavio se 1995. pjesmom "Galeb i ja" na Splitskom festivalu i od tada je bio jedan od najpopularnijih glazbenika u Hrvatskoj. Pjevao je u dvoranama diljem svijeta koje su mogli napuniti samo velikani.

Nema čovjeka koji ga nije volio i znao njegove pjesme, a kada je Oliver Dragojević 29. srpnja 2018. u 71. godini života izgubio bitku s teškom bolešću, cijela je Hrvatska tugovala.

Legendarni glazbenik zauvijek je zatvorio oči nakon najteže borbe, one s karcinomom pluća koji su mu dijagnosticirali u kolovozu 2017. Oliver je iza sebe ostavio suprugu Vesnu s kojom je bio 44 godine u braku te sinove Dina, Davora i Damira i petero unučadi.

Nešto više od mjesec dana nakon pjevačeve smrti rodio se i njegov šesti unučić Marko, koji je dobio ime po ocu legendarnog glazbenika. Naime, Oliverova supruga svojedobno je ispričala da je njezin muž zabranio sinovima da djeci daju njegovo ime.

"Oliver je sinovima rekao: 'Nazovite djecu kako hoćete, ali neka vam nije palo na pamet da netko od njih bude Oliver, pa da ga zezaju u školi da se zove Oliver Dragojević'", ispričala je. Vesna je i u svibnju ove godine otkrila da je dobila i sedmog unuka, Luku.

Inače, Dragojević je rođen u Splitu 7. prosinca 1947., a djetinjstvo je proveo u Veloj Luci na Korčuli. U Splitu je išao u glazbenu školu, a naprije je naučio svirati glasovir, potom klarinet i gitaru. Već u petoj godini života je počeo gajiti ljubav prema glazbi kada mu je otac Marko poklonio usnu harmoniku. Oliver je svirajući taj instrument zabavljao djecu iz svoje ulice, ali i putnike na trajektu Split – Vela Luka.

"Mogao sam je razbiti, ali ja sam je čuvao i po cijele dane svirao. Imao sam tada tri ili četiri godine", ispričao je svojedobno glazbenik. U estradni svijet ušao je s 13 godina kada je 1961. nastupio na spliskom dječjem festivalu s poznatom pjesmom "Baloni". Tada je i s bratom Aljošom snimao svjetske hitove za Radio Split.

Oliver je 1963. postao pjevač i klavijaturist splitskog benda Batali, a četiri godine kasnije debitirao je na Splitskom festivalu na nagovor poznatog skladatelja zabavne glazbe Zdenka Runjića. Izveo je Runjićevu pjesmu "Picaferj", no nije s njome upao u finale. Nakon toga je postao član Dubrovačkih trubadura, a sudjelovao je i u osnivanju grupe More.

Presudni trenutak u Oliverovoj karijeri dogodio se 1995. na Splitskom festivalu kada je izveo Runjićevu pjesmu "Galeb i ja". Nije pobijedio, no postao je jedno od glavnih imena na hrvatskoj glazbenoj sceni i ostvario veliku popularnost.

Koliko je postao uspješan, potvrđuje i to što je jedan od rijetkih hrvatskih glazbenika koji je nastupio u njujorškoj koncertnoj dvorani Carnegi Hall na Manhattanu, londonskom Royal Albert Hallu, pariškoj Olympiji te Opera Houseu u Sydneyju.

"To mi je bila želja, da mogu doći na svjetski važan prostor i gdje mogu sa svojim prijateljima pjevati i svirati. Vrlo naivno i jednostavno rečeno. Trema uvijek postoji, ali zove li se to trema, užitak ili strah. Znam samo da je odgovornost sigurno i da mi je to gušt još uvijek", rekao je Oliver 2008. prije koncerta u Carnegie Hallu.

U njegovoj izvedbi hitova među kojima su Bez tebe", "Dobar dan", "Cesarica" i "Trag u beskraju" uživalo je dvije i pol tisuće ljudi, a odsvirao je i pjesmu "Yesterday" legendarnih Beatlesa.

"Eto, i ja sam se našao ovdje, a da se nisam ni nadao da ću ikad biti tu. Kod nas u Dalmaciji rekli bi 'vidi malega, doša je pivat'. Ovo je ostvarenje mog dječačkog sna", rekao je Oliver prije nego što je oduševio publiku dvosatnim spektaklom.

Upravo njegovi inozemni nastupi u dvoranama u kojima su nastupali samo najveći glazbenici pokazali su da je imao karijeru na svjetskoj razini i da je mogao živjeti bilo gdje. No legendarni glazbenik od djetinjstva je ostao vjeran svome Splitu.

Uz glazbu velika ljubav mu je bila i njegova supruga Vesna, koju je prvi put ugledao na Stradunu 1973. tijekom svoje svirke, a već godinu dana kasnije su se vjenčali.

"Sretan sam što imam tako dobru ženu, koja me poslije svakog puta dočeka s onim što najviše volim, pjatom tople domaće juhe. Nitko ne kuva bolje od moje Vesne. Razveselim i ja nju parfemom koji je naručila da joj kupim ili nekom drugom sitnicom. Ja san van čovik od starinskih običaja, koji uživa u malim stvarima, toplini doma, domaćoj juhi, djeci, unucima...", istaknuo je svojedobno Dragojević.

Vesna se zbog glazbenika preselila iz Dubrovnika u Split i posvetila njihovoj obitelji, trojici sinova. Osim što je obožavao svoju obitelj i glazbu, jako je volio i more. Koristio je svaki slobodni tren kako bi pobjegao iz splitske gužve i buke te otišao na brod.

Nekad je išao u ribolov, koji mu je bio omiljeni hobi, a ponekad je tek uživao u osami. Zbog svoje ljubavi prema moru, Oliver gotovo nikada nije imao koncerte ljeti kada je baš najbolje razdoblje za uživanje na Jadranu. Uživao bi u godišnjem odmoru i pecao dok se ne bi zasitio. Često bi i u intervjuima pričao o svojoj ljubavi prema moru.

"Imam se običaj osamiti na brodiću nasred pučine, po dan-dva-tri, ali ne volim dulje. Nisam još dokučio je li to bijeg od ovog što radim, ali mogu sam sebe pronaći u takvom miru", rekao je svojedobno Oliver.

Inače, Oliverova supruga često se znala našaliti da nema troje nego četvoro djece, a njegova smrt nakon 44 godine braka ju je slomila.

"Večer prije njegove smrti pozdravili smo se na isti način kao i svaki put u tih mjesec dana dok je ležao u bolnici. Poljubila sam ga i rekla mu da se vidimo sutra, a on je samo blago kimnuo glavom. Unatoč njegovom teškom stanju, ni po čemu nisam mogla naslutiti da je to naš zadnji susret, što me kasnije mučilo jer sam inače vrlo intuitivna", ispričala je Vesna kako se nije uspjela posljednji put oprostiti od muža.

Otkrila je i kako je Oliver unatoč teškoj dijagnozi vjerovao u ozdravljenje. "Oliver je bio super pacijent. Prvih mjeseci sa svojom se dijagnozom nosio bolje od mene. Bio je pun optimizma i doista je vjerovao da će se izvući", istaknula je.

Zbog teške bolesti Dragojević je otkazivao koncerte, no obožavatelji su vjerovali da će se stari morski vuk, kako je dobio nadimak zbog hita "Morski zvuk", oporaviti. Oliver u javnosti nije skidao osmijeh s lica, pa se tako na posljednjem nastupu, onom Županijske lige za borbu protiv raka našalio na vlastiti račun gubitka kose zbog kemoterapije.

"Svi smo u jednu ruku vezani s ovom večeri jer negdje je netko naš bolovao ili boluje i zajedno smo proslavili ovih 50 godina. Svi su potpora, svi su skočili i dali bi sve, a meni treba samo mir. Treba biti jak psihički, a tu sam ja emotivno slab i onda je malo borbe. Inače guram ono što mi govore", rekao je tada Dragojević.

Oliver je ostao pozitivan do kraja, a iza njega ostaju njegov bogati opus i divna sjećanja. Pamtit ćemo ga po hitovima "Cesarica", Nadalina", "Magdalena", "Trag u beskraju", "Ča će mi Copacabana", "U ljubav vjere nemam" koju je izveo s Gibbonijem, "Skalinada" i mnogim drugim pjesmama koje je teško nabrojiti jer je njegova glazbena karijera trajala 50 godina.

Unatoč zvjezdanom statusu i dojmljivom uspjehu, Oliver je ostao prizeman i to dokazuju ove njegove riječi. ''Moj je najveći uspjeh što mi se čini da sam ostao normalan. Može te prevarit ovo blještavilo scene i možeš zamislit da si netko, vanzemaljac ili svemirac. Ja znam točno, nema zvijezda, nema legendi'', istaknuo je stari morski vuk i još jednom pokazao zašto je osvojio brojna srca i zašto je nakon njegove smrti plakala cijela Hrvatska.