View this post on Instagram

Za mene je ova turneja bila veličanstvena. Na pozornici je sve savršeno štimalo; bend, plesači, kreativa, svi su živjeli za turneju i dali svoj maksimum. Hvala im na tome i hvala predivnoj publici u Splitu, Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. Hvala @nejclevstik na ovom videu iz Splita, hvala @maticzadravec za koreografiju, hvala svim plesačima @zigasotlar, @timklemencic, @walme.tina, @vule2209, @tjasa.leban, @jan_marolt, @mihafurlan_rtfx, @tammperic, @aljosa.moderndorfer, @helenajanjusevic, @eztwins, @tajdakozamelj, @rosaliereya, @tjasazibert, hvala Črt Birsa na fantastičnom lightu, scenografkinji Greti Godnić, dizajnerima kostima @petermovrin i Metodu Črešnaru, hvala mom bendu @alenkamilano, @ivan.pesut, @marionovakovic5, @dariomihic, @kopeckimario #damirsomen, gudačima @ivanamilicic22, @_jenezy, @sara.paradikovic, @iva.ila i svim glazbenicima na bini... Vidimo se ovo ljeto u Vanilli (Split), Čakovcu, Vrnjačkoj banji (...), s maskama na licu i pjesmom u srcu ❤️ #themagictour #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #split #severina