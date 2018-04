Nataša Bekvalac ovih dana proživljava najteže dane svog života. Nakon što je tijekom vikenda supruga Luku Lazukića optužila za fizičko nasilje, folk-pjevačici poruke podrške stižu sa svih strana.

Dok se oporavlja od ozljeda koje joj je, kako pišu srpski mediji, zadao suprug Luka Lazukić u noći s petka na subotu u njihovu domu na Dedinju, Nataša Bekvalac ima veliku podršku svojih kolega, pa joj poruke potpore stižu sa svih strana.

Da je uz nju u ovim teškim životnim trenucima, poručila joj je i Severina uz video koji je podijelila na Insta Storyju, a na kojem njih dvije na Severininu koncertu iz 2009. u Beogradu zajedno pjevaju pjesmu ''Prijateljice''.

Jedna od najpoznatijih pjevačica preživljava pravu agoniju nakon što je tijekom vikenda, kako je rekla liječnicima i policiji, pretrpjela obiteljsko nasilje, piše srpski Blic. Nataša je sada odlučna u tome da brak s Lazukićem, s kojim je u veljači dobila i kćer, što prije privede kraju.

Naime, pjevačica raži razvod po hitnom postupku, a kako piše Blic, novac je uopće ne zanima, važno joj je samo dijete.

''Kad se prijavila u Hitni centar u subotu ujutro i prijavila policiji supruga Luku Lazukića za nasilje u obitelji, Nataša se odmah obratila i svom odvjetničkom timu. Podnijela je prijavu za nasilje, i tražila hitan razvod braka. Podnijela je i tužbu kojom traži da se njihov brak poništi. U razgovoru s odvjetnikom rekla je da je ništa ne zanima osim skrbništva nad njihovom kćeri Katjom'', piše Blic.

Ovaj srpski tabloid također je došao i u posjed fotografija na kojima se vide modrice na Natašinu tijelu, no Luka i dalje tvrdi da suprugu nije ni pipnuo.

''Napad je bio na mene. Prvo agresivno buđenje, a potom i verbalni napad. Fizički me napala udarajući me po tijelu. Ja sam je tad maknuo od sebe i pokušao pričati s njom'', ispričao je Lazukić i dodao da je zapravo on taj koji je povrijeđen u navodnom napadu, no ozljede nije pokazao.

''Nemate što vidjeti, ima tko će ozljede gledati. Ja sam oko 9:45 ujutro poljubio svoju suprugu i kćer i izašao iz stana. Nataša tada nije imala ozljede'', tvrdi Luka.

A na pitanje kako je moguće da je Nataša već oko 10 sva u modricama stigla na Hitnu, Lazukić kaže da je, što se tiče modrica na rukama i nogama, išla na masaže protiv celulita.