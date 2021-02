Sarah Paulson trenutačno snima novu seriju zbog koje je promijenila boju kose i obrijala obrve. Fotografi su je ovoga tjedna uhvatili na putu iz frizerskog salona na Beverly Hillsu.

Glumicu Sarah Paulson (46) fotografi su uhvatili dok je odlazila iz frizerskog salona na Beverly Hillsu, a svi se slažu da su je jedva prepoznali. Zbog svoje nove uloge promijenila je boju kose u nešto tamniju sa svijetlim pramenovima, a obrijala je obrve zbog specijalnih efekata.

"Lik koji sam utjelovila ima nekih problema, recimo to tako", rekla je kratko Sarah kada su je nedavno novinari pitali da im opiše svoju novu ulogu. "Imam sjajno ime, a imam i boju kose koju nikada dosad u životu, ali ni na ekranu nisam imala", rekla je Paulson.

Osim svojim ulogama koje su nerijetko bizarne, Sarah Paulson pažnju javnosti uglavnom plijeni vezom s 32 godine starijom partnericom, glumicom Holland Taylor.

Glumice su se zaljubile 2015. godine, iako su se upoznale još prije 10 godina na jednoj večeri, no tek su kasnije stupile u kontakt preko Twittera kada je Holland poslala Sari poruku. Sarah često u intervjuima ističe kako je Holland najljepša žena koju je ikada vidjela, unatoč velikoj razlici u godinama.

"Nisam planirala zaljubiti se u osobu u koju sam se zaljubila. Zašto je to zanimljivo ljudima? Jer je neobično. Ako moj život i priča nadahnjuju nekoga, to ne može biti loše", zaključila je glumica koja je i prije Holland voljela starije žene. Od 2004. do 2009. godine bila je u vezi s 61-godišnjom glumicom Cherry Jones, a jednom je prilikom otkrila kako su se rastale jer nisu dijelile jednaka životna stajališta u to vrijeme. Prije starijih glumica Sarah je hodala s muškarcima, a čak je bila i zaručena za kolegu Tracyja Lettsa.