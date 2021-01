Sarah Paulson i Holland Taylor u vezi su od 2015. godine, a glumice od samoga početka ni najmanje ne zabrinjavaju zlobni komentari o njihovoj vezi. Paulson je 32 godine starijoj partnerici zaželjela sretan rođendan emotivnom porukom.

Američka glumica Sarah Paulson (46) na Instagramu je zaželjela sretan rođendan svojoj "savršenoj djevojci", kako je napisala za glumicu Holland Taylor, koja slavi 78. godinu života.

"Svi su me putevi vodili prema ovom licu, ovim očima i ovoj duši. Jednostavno, ti si meni sve. Pazit ću na teme. Danas. Sutra. Zauvijek. Ako ne voliš ovu fotografiju, idiot si, pa se nemoj ljutiti na mene kada je vidiš. Čak sam je stavila u crno-bijeli format kakav voliš. Ovo je savršena fotografija savršene osobe. Sretan rođendan, ljubavi", napisala je Sarah na Instagramu uz fotografiju svoje dugogodišnje partnerice.

Glumice su se zaljubile 2015. godine, iako su se upoznale još prije 10 godina na jednoj večeri, no tek su kasnije stupile u kontakt preko Twittera kada je Holland poslala Sari poruku. Sarah često u intervjuima ističe kako je Holland najljepša žena koju je ikada vidjela, unatoč velikoj razlici među njima od 32 godine.

"Nisam planirala zaljubiti se u osobu u koju sam se zaljubila. Zašto je to zanimljivo ljudima? Jer je neobično. Ako moj život i priča nadahnjuju nekoga, to ne može biti loše", zaključila je glumica koja je i prije Holland voljela starije žene. Od 2004. do 2009. godine bila je u vezi s 61-godišnjom glumicom Cherry Jones, a jednom je prilikom otkrila kako su se rastale jer nisu dijelile jednaka životna stajališta u to vrijeme.

Prije starijih glumica Sarah je hodala s muškarcima, a čak je bila i zaručena za kolegu Tracyja Lettsa.