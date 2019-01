Istospolne veze u većini društava više nisu tabu teba, posebno ne u Hollywoodu.

Glumice Sarah Paulson i Holland Taylor zaljubile su se 2015. godine.

Radi se o 76-godišnjoj zvijezdi serije "Dva i pol muškarca" Holland Taylor i 44-godišnjoj sve uspješnijoj glumici Sarah Paulson čija je ljubavna priča započela na jednoj popularnoj društvenoj mreži - Twitteru. To je nedavno otkrila Sarah prilikom gostovanja u emisiji "What Happens Live With Andy Cohen".

Par se zapravo upoznao još prije 10 godina na jednoj večeri, no tek su 2015. godine stupile u kontakt putem Twittera na kojem joj je Holland prva poslala privatnu poruku.

"Kako smo se upoznale... To je jako duga priča koja je počela davno kada sam bila u vezi s drugom osobom. Upoznale smo se na humanitarnoj večeri organiziranoj u domu glumice Marthe Plimpton i odmah smo kliknule", prisjetila se Sarah, koja je u jednom intervjuu 2016. godine priznala i kako je Holland najljepša žena koju je ikad vidjela unatoč velikoj razlici od 32 godine.

"Nisam planirala zaljubiti se u osobu u koju sam se zaljubila. Zašto je to zanimljivo ljudima? Jer je neobično. Ako moj život i priča nadahnjuju nekoga, to ne može biti loše", zaključila je glumica koja je i prije Holland voljela starije žene.

Tako je od 2004. do 2009. godine bila je u vezi s 61-godišnjom glumicom Cherry Jones, a jednom je prilikom otkrila kako su se rastale jer nisu dijelile jednaka životna stajališta u to vrijeme.

"Ja sam imala 34 godine i kad smo prekinule, pitala sam se što ću sad. Ona je imala 52 i bila je puno mirnija jer je i prije mene imala ozbiljne veze. Emotivno sam bila puno nestabilnija od nje, no ostale smo u dobrim odnosima i nakon prekida. Upravo sam došla od nje, ostale smo prijateljice." Zanimljivo, prije ovih starijih glumica, Sarah je hodala s muškarcima te je bila i zaručena za jednog - Tracyja Lettsa.

"Kad me ljudi vide s Holland misle da vučem traume iz djetinjstva vezane uz majku. Ovdje nema skrivenih namjera, brinemo se jedna za drugu. Imam sreću da sam u vezi s nekim tko je stariji i pametniji od mene", zaključila je.