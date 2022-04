Sandra Bagarić sa suprugom Darkom Domitrovićem bila je na premijeri predstave "Tajni dnevnik Adriana Molea" gdje su pozirali zagrljeni i nasmiješeni.

Operna diva Sandra Bagarić (48) i njezin suprug, pijanist Darko Domitrović (57), jedan su od najstabilnijih domaćih parova iza kojih je više od 24 godine braka.

Par se zajedno pojavio na premijeri predstave "Tajni dnevnik Adriana Molea" u zagrebačkom kazalištu Žar ptica gdje su pozirali fotografima u društvu glumice Gorane Marin.

Zagrljeni i nasmiješeni, Sandra i Darko još izgledaju zaljubljeno kao prvog dana, a njihova ljubavna priča jedna je od zanimljivijih na našoj estradi.

Naime, Darko je Sandri predavao na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled, te ga je kasnije sama i zaprosila.

"Čim sam ga ugledala, znala sam da je on moja srodna duša i shvatila sam da nisam, da on mene ni dan-danas ne bi zaprosio. Kleknula sam, radila predstavu, prije svega da sebe zabavim, da nije bilo toga, ne bi se imali čega sjećati", ispričala je jednom prilikom Bagarić za In Magazin.

Par se vjenčao 1997. godine, nakon pet i pol godina veze, a zajedno imaju sinove Marka i Lovru.

