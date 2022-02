Sandra Bagarić nastupila je na Dori 2007. godina u srebrnoj haljini s dekolteom koji seže gotovo do pupka, a ostvarila je i značajan uspjeh u duetu s Kraljevima ulice.

Operna diva Sandra Bagarić (47) nekoliko je puta pokušala izboriti odlazak na Eurosong, a najbolje je prošla kad je udružila snage s Kraljevima ulice.

Njihov duet "Pjesma za novčić" 2007. godine na je Dori završio na visokom drugom mjestu, a pobijedili su Dragonfly i Dado Topić s pjesmom "Vjerujem u ljubav".

Sandra je za tu prigodu obukla haljinu koja se, vjerujemo, mnogima urezala duboko u pamćenje zbog rizičnog dekoltea koji je sezao gotovo do pupka, a pripijeni kroj naglasio je njezine ženstvene obline.

Na staroj fotografiju pjevačicu nije teško prepoznati jer se u 15 godina jako malo fizički promijenila, a i danas rado ističe raskošni dekolte.

Inače, Sandra je već više od 24 godine u braku sa pijanistom Darkom Domitrovićem, a njih dvoje imaju jednu od zanimljivijih ljubavnih priča među domaćim parovima.

Naime, Dimitrović je Sandri predavao na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled, te ga je kasnije sama i zaprosila.

"Čim sam ga ugledala, znala sam da je on moja srodna duša i shvatila sam da nisam, da on mene ni dan-danas ne bi zaprosio. Kleknula sam, radila predstavu, prije svega da sebe zabavim, da nije bilo toga, ne bi se imali čega sjećati", ispričala je jednom prilikom Sandra za In Magazin.

Vjenčali su se 1997., nakon pet i pol godina veze, a zajedno imaju sinove Marka i Lovru.

